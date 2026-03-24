DT de Surinam subestima a Bolivia antes del Repechaje al Mundial 2026: “No creo que sean capaz de sorprendernos”

Las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves 26 de marzo en el partido por la llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. A pocas horas del duelo, el entrenador Henk ten Cate habló sobre ‘La Verde’ y dejó comentarios muy polémicos.

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En declaraciones a varios medios de comunicación, el seleccionador de Surinam dijo tener muy estudiado a Bolivia de cara al repechaje y no espera sorpresas. Si bien destacó a Miguel Terceros, uno de los futbolistas de ‘La Verde’, asegura que, con sus jugadores, ya se ven en la Copa del Mundo de la FIFA.

Miguel Terceros, una de las figuras de Bolivia (Getty Images).

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos porque hemos visto muchísimos partidos suyos“, aseguró Henk ten Cate, entrenador de la Selección de Surinam. Sin dudas, una declaración que calienta la previa del partido, que definirá al rival de Irak por un lugar en el Mundial.

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Respecto a Miguel Terceros, aseguró que tiene “mucha calidad”. “Está un escalón por encima del resto, sobre todo cuando parte desde la derecha, corre hacia dentro y marca con la izquierda“, comentó. También dijo que sería “frustrante” que su rival marque un gol, ya que insistió en su conocimiento.

DT de Surinam le insiste a sus jugadores que van a jugar el Mundial 2026

Durante sus declaraciones, también señaló que busca mentalizar completamente a los jugadores del combinado de la Concacaf. “Recuerden que vamos a jugar el Mundial“, les dice constantemente ten Cate a sus futbolistas.

“Curiosamente, al cabo de un mes, empezaron a decirme: ‘Oye, míster, se te ha olvidado una cosa: que vamos a jugar el Mundial’. Ya lo han interiorizado“, aseguró el entrenador neerlandés.

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Las declaraciones se han leído mucho en Bolivia donde los medios apuntan a una sobreestimación de Surinam para el repechaje. Todos se definirá el próximo jueves y, de ahí, se conocerá el rival para enfrentar a Irak el 31 de marzo.

¿Cuándo juegan Bolivia y Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Bolivia y Surinam es el primer partido de la llave B del Repechaje Intercontinental, cuyo ganador enfrentará a Irak. Dicho encuentro, que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, será el próximo jueves 26 de marzo desde las 16:00 horas local (17:00 horas de Lima, Perú y 18:00 horas Bolivia).

¿Dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El partido Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 se puede ver en vivo por DSports y DGO para toda Sudamérica. En tanto, en Bolivia también se puede ver por Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia y Tuves.

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