Bolivia vs. Irak: hora, día y dónde ver por TV partido del Repechaje por la clasificación al Mundial 2026

Este jueves 26 de marzo se disputó el primer partido de la llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. Bolivia y Surinam se enfrentaron en el Estadio BBVA de Monterrey, México. Hubo un ganador: la ‘Verde’ se hizo fuerte, lo dio vuelta y se quedó con el triunfo por 2-1 por los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, de penal.

Publicidad

Bolivia y Surinam llegaron a este Repechaje Intercontinental tras clasificar provenientes de sus respectivas Eliminatorias. ‘La Verde’ logró el séptimo lugar en las clasificatorias de Conmebol, mientras que los ‘Suriboys’ fueron el mejor segundo de la tercera ronda de la Eliminatoria Concacaf.

Publicidad

Ambas selecciones han tenido que disputar este partido debido a que tuvieron menor ranking FIFA que su rival en la definición de la llave B del Repechaje Intercontinental. Por caso, en la llave A, se han tenido que enfrentar Nueva Caledonia y Jamaica y, de ahí, el ganador ante la República Democrática del Congo.

¿Contra quién juega Bolivia por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Bolivia, como ganador del primer partido de la llave B del Repechaje Intercontinental, será rival de la Selección de Irak por un lugar en el Mundial 2026. Este duelo será definitorio para que se conozca una de las plazas mundialistas.

Irak se metió directamente en la definición por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 tras ser el ganador en la quinta ronda de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Debido a que tenía mejor ranking FIFA que bolivianos y surinameses, se metió directamente en dicho lugar.

Publicidad

Cabe recordar que los iraquíes tuvieron serias dificultades para trasladarse a México. El entrenador Graham Arnold estuvo varado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los jugadores tuvieron problemas para salir de Irak debido al conflicto en Medio Oriente, que prohibió el tránsito aéreo. Finalmente, tras la ayuda de FIFA y la AFC, pudo viajar primero a Turquía y, luego, a México.

¿Cuándo juegan Bolivia vs. Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia e Irak se jugará este martes 31 de marzo desde las 21:00 horas local (22:00 horas de Perú, 23:00 horas de Bolivia). El Estadio BBVA de Monterrey será nuevamente el escenario.

¿Dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Bolivia vs. Irak tiene transmisión para todo el mundo de la plataforma FIFA+. En tanto, para Sudamérica, se puede ver en vivo por DSports y DGO. Mientras que en Bolivia se podrá ver por Bolivia TV y Entel TV.

Publicidad

Datos claves