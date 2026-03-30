Quién es José Francisco Molina: de ídolo del Deportivo La Coruña con Scaloni y director deportivo de España a dirigir a Honduras

José Francisco Molina es el entrenador de la Selección de Honduras. Se trata de una gran apuesta por parte de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), luego del fracaso de no haber clasificado al Mundial 2026 en el ciclo de Reinaldo Rueda. El español llega a ‘Los Catrachos’ y su primera prueba es la Selección Peruana.

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La ‘H’ quedó a un gol de llegar al Mundial 2026, ya que igualó en puntos y en diferencia de gol ante Surinam, pero éste anotó más goles a favor (9 contra 5). Un tanto para el seleccionado dirigido durante las Eliminatorias Concacaf por Reinaldo Rueda le habría dado a Honduras el pase al Repechaje Intercontinental.

Ahora, con la salida del entrenador colombiano, José Francisco Molina asumió el cargo de entrenador de la Selección de Honduras el pasado 27 de febrero de 2026. Por lo cual, su primer partido, es decir, su debut, es el duelo ante la Selección Peruana este martes 31 de marzo en Levante.

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¿Quién es José Francisco Molina?

José Francisco Molina es un entrenador español de 55 años, nacido en Valencia y con carrera tanto como futbolista, director técnico y hasta dirigente. Honduras es la primera selección que dirige en su historial, aunque ya trabajó para otro combinado nacional desde otro rol.

En su carrera como arquero, debutó en el Unión Deportiva Alzira, pero se destacó luego en clubes como Valencia, Villarreal, Albacete y Atlético de Madrid. Tras un buen ciclo de cinco años con éste último, pasó al Deportivo La Coruña, club en el que se volvió figura, campeón e ídolo. Formó parte del ‘Euro Depor’ junto a Lionel Scaloni, hoy seleccionador de Argentina y campeón del mundo, Juan Carlos Valerón, Diego Tristán, Roy Makaay, Manuel Pablo, Joan Capdevila y tantos otros.

Con el Deportivo La Coruña ganó tres títulos nacionales (dos Supercopas de España y una Copa del Rey), además de ser protagonista en Europa con victorias sorprendentes ante equipos como AC Milan, Manchester United y Bayern Múnich, entre otros. Sin embargo, en octubre de 2002, tuvo que dejar la actividad debido a un cáncer de testículo, aunque se pudo recuperar para volver a la actividad en 2003.

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José Francisco Molina, jugando para el Depor ante Manchester United (Getty Images).

Para 2009, empezó su carrera como entrenador, dirigiendo a los equipos juveniles de Villarreal, hasta que en 2011 saltó al primer equipo. Sin embargo, duró 11 partidos hasta que fue despedido en marzo de 2012. Así, tuvo que empezar de cero donde dirigió al equipo B del Getafe. Tras este paso, se fue a probar suerte a clubes de la India y Hong Kong.

Tras esto, se alejó de los bancos de suplentes para tomar un cargo importante en la Real Federación Española de Fútbol. Asumió en julio de 2018 como director deportivo de la Selección de España. Tomó el cargo tras el fracaso en Rusia 2018 y los problemas que generó la polémica salida de Julen Lopetegui como director técnico y la posterior de Fernando Hierro, director deportivo-entrenador.

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Molina, junto a Luis Rubiales, expresidente de RFEF, y el entrenador de España, Luis Enrique, en 2022 (Getty Images).

Molina, quien llegó a atajar nueve partidos en la Selección de España, fue parte clave para la reestructuración de España. Junto a Luis Enrique llevaron a ‘La Roja’ a los primeros planos nuevamente y eso llevó al título de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23. Tras un nuevo paso por la India, llega a Honduras para dirigir a la selección y lograr el objetivo de regresar a un Mundial, el de 2030.

Datos claves

José Francisco Molina asumió como entrenador de Honduras el 27 de febrero de 2026.

asumió como entrenador de Honduras el 27 de febrero de 2026. Su debut será contra la Selección Peruana este martes 31 de marzo en Levante.

contra la Selección Peruana este martes 31 de marzo en Levante. Fue director deportivo de España desde 2018 y ganó la Liga de Naciones 2022-23.