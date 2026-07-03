Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026: perfil, edad, dónde juega y vida personal

Es el arquero viral que arruinó a España y lo complicó en la primera fecha de la Copa del Mundo. Conoce más sobre el arquero de Cabo Verde, que enfrenta a Argentina.

Vozinha es, sin lugar a dudas, uno de los arqueros más importantes de todo el Mundial 2026. Su gran actuación ante la Selección de España lo ha dado a conocer ante el mundo y se convirtió en el gran foco de atracción de la selección de Cabo Verde. Pasó de ser un total desconocido a ser una figura, incluso, en redes sociales, donde ya tiene más de 17 millones de seguidores (en Instagram, @Vozinha1).

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Se lo conoce por sus reflejos felinos y su agilidad bajo los tres palos. Ha sido el guardián de una generación que puso a su nación en el mapa futbolístico tras el empate 0-0 ante España en el estreno del Mundial 2026. Ahora, busca repetir esa actuación ante Argentina en los dieciseisavos de final.

Datos generales de Vozinha, arquero de Cabo Verde

Nombre real: Josimar José Évora Dias.

Josimar José Évora Dias. Lugar de nacimiento: Mindelo, isla de São Vicente, Cabo Verde.

Mindelo, isla de São Vicente, Cabo Verde. Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1986.

3 de junio de 1986. Edad actual: 40 años recién cumplidos (en junio de 2026).

40 años recién cumplidos (en junio de 2026). Formación y Salto al profesionalismo: Comenzó su carrera en el Batuque FC de su país natal antes de dar el salto al fútbol internacional, destacándose inicialmente en Angola (Progresso do Sambizanga) y luego emigrando al fútbol europeo.

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A sus 40 años, Vozinha representa la resistencia y el compromiso absoluto. Aunque la edad plantea interrogantes naturales sobre el desgaste físico en un Mundial, su rendimiento sostenido se basa en una ética de trabajo impecable y una colocación táctica que suple cualquier pérdida de explosividad propia del paso del tiempo en cualquier futbolista de la élite.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Dónde juega y la trayectoria reciente de Vozinha

A diferencia de muchos jugadores que se establecen en una sola liga, la carrera de Vozinha se caracteriza por ser la de un auténtico trotamundos, lo que le ha forjado un carácter sumamente adaptable.

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Trayectoria en Europa: Ha tenido pasos muy destacados en ligas periféricas pero competitivas de Europa. Se consolidó como una figura clave en el AEL Limassol de Chipre (donde ganó la Copa de Chipre), y tuvo pasos importantes por el fútbol portugués (Gil Vicente) y en la liga de Eslovaquia con el AS Trenčín .

Ha tenido pasos muy destacados en ligas periféricas pero competitivas de Europa. Se consolidó como una figura clave en el de Chipre (donde ganó la Copa de Chipre), y tuvo pasos importantes por el fútbol portugués (Gil Vicente) y en la liga de Eslovaquia con el . Características en su club: En los equipos donde ha militado, Vozinha siempre se ha destacado por ser un arquero “gana-puntos”, especialista en el uno contra uno y muy seguro en el juego aéreo, virtudes que lo han mantenido compitiendo en el Viejo Continente hasta la recta final de su carrera.

El camino de Vozinha en la Selección de Cabo Verde

El recorrido de Josimar con los ‘Tubarões Azuis‘ no es menos que legendario. Si Cabo Verde está hoy compitiendo de tú a tú con potencias como España en el Mundial 2026, es en gran parte gracias a las bases que él ayudó a cimentar durante más de una década.

Participaciones históricas: Ha sido el pilar del equipo en múltiples ediciones de la Copa Africana de Naciones (AFCON), incluyendo las históricas campañas de 2013 (donde llegaron a cuartos de final en su debut absoluto), 2015, 2021 y 2023.

Ha sido el pilar del equipo en múltiples ediciones de la (AFCON), incluyendo las históricas campañas de 2013 (donde llegaron a cuartos de final en su debut absoluto), 2015, 2021 y 2023. Rol en el esquema: Vozinha es el ancla emocional y táctica de Cabo Verde. Organiza a la defensa, es la voz de mando inamovible en el vestuario y transmite una serenidad fundamental para un equipo que, en escenarios mundialistas, necesita gestionar enormes niveles de presión.

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Vozinha, emblema de la selección de Cabo Verde y referente para sus compañeros (Getty Images).

Vida personal y familia de Vozinha

El entorno de Vozinha respira fútbol, y su familia ha sido el pilar que ha sostenido su larga carrera internacional, marcada por constantes mudanzas entre África y Europa.

Trayectoria en Europa: Ha tenido pasos muy destacados en ligas periféricas pero competitivas de Europa . Se consolidó como una figura clave en el AEL Limassol de Chipre (donde ganó la Copa de Chipre), y tuvo pasos importantes por el fútbol portugués ( Gil Vicente ) y en la liga de Eslovaquia con el AS Trenčín .

Ha tenido pasos muy destacados en ligas periféricas pero competitivas de . Se consolidó como una figura clave en el de (donde ganó la Copa de Chipre), y tuvo pasos importantes por el fútbol portugués ( ) y en la liga de Eslovaquia con el . Características en su club: En los equipos donde ha militado, Vozinha siempre se ha destacado por ser un arquero “gana-puntos”, especialista en el uno contra uno y muy seguro en el juego aéreo, virtudes que lo han mantenido compitiendo en Europa hasta la recta final de su carrera.

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Vínculo familiar con el fútbol: Su hermano menor, Delmiro (Delmiro Évora Dias), también es un futbolista profesional que se desempeña como defensa central. Delmiro ha llegado a compartir el orgullo de ser convocado a la selección nacional de Cabo Verde , haciendo que el apellido Évora Dias sea sinónimo de la camiseta azul nacional.

Su hermano menor, (Delmiro Évora Dias), también es un futbolista profesional que se desempeña como defensa central. Delmiro ha llegado a compartir el orgullo de ser convocado a la selección nacional de , haciendo que el apellido Évora Dias sea sinónimo de la camiseta azul nacional. Liderazgo íntimo: Vozinha es conocido por mantener un perfil relativamente bajo y profesional fuera de las canchas, dedicando sus logros a su familia y al pueblo caboverdiano. En un país insular de poco más de medio millón de habitantes, él entiende que no solo es un jugador de fútbol, sino un embajador de su cultura y un ejemplo de superación para los jóvenes de Mindelo y del resto del archipiélago.

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