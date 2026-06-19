Dónde juegan Brasil vs Haití y en qué estadio del Mundial 2026

Brasil y Haití continúan la acción del Grupo C en el Mundial 2026. Se enfrentan en un estadio con características sostenibles y uno de los favoritos de los estadounidenses.

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio por el Grupo C del Mundial 2026. Es el segundo partido que ambas selecciones tienen en esta Copa del Mundo. El escenario elegido por FIFA para este duelo es el Lincoln Financial Field (renombrado Estadio Filadelfia para este torneo) de Filadelfia, Pennsilvania, en Estados Unidos.

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El Lincoln Financial Field es uno de los recintos deportivos históricos que tiene Estados Unidos. Es la casa de los Philadelphia Eagles, franquicia popular en la NFL (National Football League, fútbol americano), y de los Temple Owls (NCAA). En esta Copa del Mundo, ya albergó el partido donde Costa de Marfil le ganó 1-0 a Ecuador por la primera fecha del Grupo E.

Este estadio, que tiene capacidad para casi 70 mil espectadores, es popularmente conocido por los hinchas de los Eagles como “The Linc”, una abreviatura a su nombre completo. Entre sus curiosidades, se lo considera una de las canchas más icónicas de la costa este y tiene distintas características de sostenibilidad.

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Datos Generales

Nombre popular: Los locales y fanáticos se refieren a él simplemente como “ The Linc “.

Los locales y fanáticos se refieren a él simplemente como “ “. Ubicación: Está situado en el sur de Filadelfia (Pensilvania), formando parte del imponente South Philadelphia Sports Complex.

Está situado en el sur de Filadelfia (Pensilvania), formando parte del imponente South Philadelphia Sports Complex. Inauguración: Abrió sus puertas el 3 de agosto de 2003, concebido para reemplazar al antiguo e incómodo Veterans Stadium.

Abrió sus puertas el 3 de agosto de 2003, concebido para reemplazar al antiguo e incómodo Veterans Stadium. Inversión: Su construcción tuvo un costo aproximado de 512 millones de dólares .

Su construcción tuvo un costo aproximado de . Capacidad: Puede albergar alrededor de 69,176 espectadores , ofreciendo una excelente visibilidad (aproximadamente dos tercios de los asientos se ubican en los laterales del campo).

Puede albergar alrededor de , ofreciendo una excelente visibilidad (aproximadamente dos tercios de los asientos se ubican en los laterales del campo). Casa oficial: Es el hogar innegable de los Philadelphia Eagles (NFL) y del equipo universitario Temple Owls (NCAA).

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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Infraestructura y Tecnología

Césped de alto rendimiento: Para soportar la agresividad del fútbol americano, el paso continuo de conciertos y los estándares del fútbol internacional, utiliza césped natural con un sofisticado sistema de drenaje y arena (TopDrain) que garantiza su jugabilidad y seguridad.

Para soportar la agresividad del fútbol americano, el paso continuo de conciertos y los estándares del fútbol internacional, utiliza césped natural con un sofisticado sistema de drenaje y arena (TopDrain) que garantiza su jugabilidad y seguridad. Circulación mejorada: A diferencia de los recintos de décadas anteriores, cuenta con amplios pasillos de entre 60 y 90 pies de ancho, lo que agiliza el flujo de multitudes de manera drástica.

A diferencia de los recintos de décadas anteriores, cuenta con amplios pasillos de entre 60 y 90 pies de ancho, lo que agiliza el flujo de multitudes de manera drástica. Despliegue visual: Está equipado con inmensas pantallas Daktronics-HDTV y más de un kilómetro de tableros de cintas LED que envuelven el interior de las gradas.

Está equipado con inmensas y más de un kilómetro de tableros de cintas LED que envuelven el interior de las gradas. Sostenibilidad: Cuenta con la certificación LEED Gold. Su funcionamiento eléctrico se apoya en gran medida en paneles solares y turbinas eólicas integradas en la propia estructura del estadio, convirtiéndolo en un referente ecológico.

Lujos y Comodidades

Suites VIP: El estadio subió la vara respecto a su predecesor ofreciendo 172 suites de lujo , con capacidad para acomodar a más de 3,000 espectadores con servicios premium.

El estadio subió la vara respecto a su predecesor ofreciendo , con capacidad para acomodar a más de 3,000 espectadores con servicios premium. Zonas Club: Posee más de 10,800 asientos de Club que dan acceso a dos exclusivos salones climatizados de 40,000 pies cuadrados cada uno.

Posee más de que dan acceso a dos exclusivos salones climatizados de 40,000 pies cuadrados cada uno. Inclusividad: Es uno de los primeros recintos deportivos a gran escala certificado como sensorialmente inclusivo por KultureCity, contando con salas diseñadas para personas con sensibilidades acústicas o lumínicas.

Es uno de los primeros recintos deportivos a gran escala certificado como por KultureCity, contando con salas diseñadas para personas con sensibilidades acústicas o lumínicas. Identidad culinaria: Entre sus casi 500 puntos de venta de comida, el estadio ofrece los clásicos y auténticos cheesesteaks de Filadelfia (como los de Tony Luke’s), además de hamburguesas originales y pretzels locales.

Así lució “The Linc” en el partido entre Costa de Marfil y Ecuador (Getty Images).

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Eventos importantes

Mundial de la FIFA 2026: es una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Alberga importantes cruces en la fase de grupos (como partidos de Brasil y Francia) y también un partido de octavos de final. Se lo renombra Estadio Filadelfia debido a las restricciones corporativas entre la FIFA y el nombre oficial del recinto.

es una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Alberga importantes cruces en la fase de grupos (como partidos de Brasil y Francia) y también un partido de octavos de final. Se lo renombra Estadio Filadelfia debido a las restricciones corporativas entre la FIFA y el nombre oficial del recinto. Tradición universitaria: Por su ubicación geográfica a medio camino, es la sede habitual del histórico enfrentamiento de fútbol americano entre las academias de Army y Navy .

Por su ubicación geográfica a medio camino, es la sede habitual del histórico enfrentamiento de fútbol americano entre las academias de . Megaconciertos: The Linc es parada obligada para las giras mundiales de estadio, habiendo batido récords de asistencia con artistas de la talla de Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyoncé y U2.

Curiosidades

El debut no fue con casco y hombreras: Aunque es un templo del fútbol americano, el partido inaugural del estadio fue de fútbol (soccer) entre el Manchester United y el FC Barcelona .

Aunque es un templo del fútbol americano, el partido inaugural del estadio fue de fútbol (soccer) entre el . Paraíso vegetariano: PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) ha incluido regularmente al Lincoln Financial Field en su lista de los estadios de la NFL más amigables para vegetarianos debido a la enorme cantidad y calidad de sus opciones libres de carne, algo poco común en escenarios de fútbol americano.

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) ha incluido regularmente al Lincoln Financial Field en su lista de los estadios de la NFL debido a la enorme cantidad y calidad de sus opciones libres de carne, algo poco común en escenarios de fútbol americano. Vistas estratégicas: Las enormes aberturas en las esquinas del estadio fueron diseñadas con dos propósitos: permitir el flujo de brisa durante el caluroso inicio de la temporada y ofrecer postales espectaculares del horizonte urbano (skyline) de la ciudad de Filadelfia.

DATOS CLAVE

Brasil y Haití juegan el 19 de junio de 2026 en Filadelfia.

juegan el 19 de junio de 2026 en Filadelfia. 69.176 espectadores es el aforo oficial del Lincoln Financial Field inaugurado en 2003.

es el aforo oficial del Lincoln Financial Field inaugurado en 2003. 512 millones de dólares costó edificar la actual casa de los Philadelphia Eagles.