Dónde ver EN VIVO amistoso Bolivia vs Escocia: canales de TV y streaming online

Escocia tiene su última prueba antes del Mundial 2026. Enfrenta en Nueva Jersey a Bolivia, una selección que quedó a las puertas de la clasificación mundialista.

Las selecciones de Bolivia y Escocia disputan hoy sábado 6 de junio un partido amistoso en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. El combinado europeo tiene su última prueba antes del Mundial 2026 y enfrenta a un seleccionado sudamericano, que quedó muy cerca de meterse en la competencia mundialista.

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Escocia, con Steve Clarke al frente, disputa su último juego amistoso antes de su debut en la Copa del Mundo. Allí deberá competir en el Grupo C ante Haití, Marruecos y Brasil. Antes de enfrentar a ‘La Verde’, le ganó 4-1 a Curazao en su anterior duelo de preparación con un doblete de Lawrence Shankland.

Lawrence Shankland, número 20 de Escocia, viene de ser protagonista en la goleada a Curazao (Getty Images).

Bolivia, por su parte, tiene su único partido amistoso en esta fecha FIFA de junio. Luego de no poder meterse en la Copa del Mundo al perder el partido final del repechaje por 2-1 ante Irak en abril pasado, Óscar Villegas continúa con la reestructuración del seleccionado y apostará por nuevas y jóvenes caras para este encuentro.

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¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs Escocia?

El partido amistoso entre Bolivia y Escocia, preparatorio para el Mundial 2026, cuenta con transmisión en TV y streaming online en Sudamérica. Se puede ver por:

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¿A qué hora se juega Bolivia vs Escocia?

Bolivia vs. Escocia se juega este sábado 6 de junio en Harrison, Nueva Jersey en los siguientes horarios: