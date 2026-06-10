Dónde ver EN VIVO Bolivia vs Argelia, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Bolivia y Argelia juegan un particular partido amistoso en Kansas. La selección africana ha pedido varias restricciones de seguridad, incluida el acceso a la prensa para el duelo.

Las selecciones de Bolivia y Argelia juegan HOY miércoles 10 de junio un partido amistoso de preparación en el Rock Chalk Park, un estadio ubicado en Lawrence, Kansas (Estados Unidos). El combinado africano se prepara para su participación en el Mundial 2026, mientras que ‘La Verde’ sigue probando jóvenes futbolistas con vistas al futuro.

Publicidad

Argelia viene de dar la sorpresa en los amistosos de preparación para el Mundial. Le ganó hace algunos días a Países Bajos por 1-0 con gol de Anis Hadj Moussa. Cabe recordar que el seleccionado dirigido por Vladimir Petković integra el grupo J junto a Argentina, Jordania y Austria.

Bolivia, por su parte, se quedó a las puertas de la clasificación mundialista al perder el partido final del repechaje por 2-1 ante Irak el pasado 1 de abril. Ahora, su objetivo pasa por llegar de la mejor forma para las próximas Eliminatorias Conmebol y el DT Óscar Villegas prueba nuevos jugadores. Viene de perder 4-0 ante Escocia en su último amistoso.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs Argelia?

El partido entre Bolivia y Argelia, preparatorio para el Mundial 2026, no tiene transmisión en vivo en TV ni en streaming online. La decisión se debe a un pedido de parte de la Federación Argelina de Fútbol (FAF) para que no se filtre ningún detalle de cara al inicio de la Copa del Mundo ante Argentina. En tanto, desde el propio organismo argelino aseguraron que fue por un “pedido de seguridad”.

Último día para apuestas mundial con cuotas previas al torneo: Bolavip Perú te recuerda los mercados que siguen abiertos y los que ya cerraron en los principales operadores.

Publicidad

¿A qué hora se juega Bolivia vs Argelia?

Bolivia vs Argelia se juega este miércoles 10 de junio en el Rock Chalk Park, de Lawrence, Kansas, en Estados Unidos. Los horarios del partido, de acuerdo a cada país, son:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas

Datos claves

Bolivia y Argelia disputan un partido amistoso este miércoles 10 de junio en Kansas.

disputan un partido amistoso este miércoles 10 de junio en Kansas. Sin transmisión en vivo por televisión ni streaming a solicitud de la federación argelina.

por televisión ni streaming a solicitud de la federación argelina. El DT Óscar Villegas prueba nuevos futbolistas de cara a las próximas Eliminatorias Conmebol.