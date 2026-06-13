Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

La Selección de Brasil hace su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos en un partidazo en los Estados Unidos.

Se viene uno de los partidos más esperados de la fecha número uno del Mundial 2026 entre la Selección de Brasil vs. Marruecos. Este encuentro posiblemente sea el que termine por definir el primero del grupo C en esta Copa del Mundo. Por lo que va a ser un juego vital para ambas escuadras.

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Este es un juego vital para la escuadra comandada por Carlo Ancelotti. El italiano tiene un gran peso encima al ser el primer DT no brasileño que comandará a la pentacampeona en una Copa del Mundo. Por lo que va a ser importante iniciar ganando para pensar en el objetivo que es salir campeones.

Por su lado, Marruecos ya no es un equipo sencillo, tiene una escuadra plagada de grandes jugadores. Su sistema defensivo es algo que les ha hecho caracterizarse y en Qatar 2022 demostraron que pueden lograr mucho manteniendo su pórtico en cero.

Neymar Júnior será suplente ante Marruecos (Foto: Getty).

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¿Qué pasa si Brasil gana ante Marruecos?

Una victoria para Brasil es comenzar con el pie derecho en su grupo en el Mundial 2026. Esto los pondría de forma momentánea como los primeros esperando el juego entre Haití vs. Escocia. Aparte que los podría llenar de tranquilidad sabiendo que los dos siguientes juegos son mucho más accesibles.

¿Qué pasa si Brasil empata ante Marruecos?

Un empate podría mantener a Brasil en carrera para poder terminar puntero en su grupo en esta Copa del Mundo. Lo cual no le terminaría afectando tanto, pero ya comenzarían a darse murmullos sobre lo que pueden esperar de ellos en el torneo. Siendo por ahí un poco pesado, lo que no les permitiría fallar más en los siguientes juegos para lograr terminar en primer lugar.

Endrick una de las claves en ataque para Brasil (Foto: Getty).

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¿Qué pasa si Brasil pierde ante Marruecos?

Una derrota para Brasil sería un tremendo mazazo ya que esto significaría poder terminar en segundo lugar. Lo cual haría que en los 16avos de final tengan un rival mucho más fuerte, complicando bastante las aspiraciones para lograr terminar ganando este torneo.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Por la fecha número uno de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Brasil se enfrenta a Marruecos. Este encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium en Estados Unidos este sábado 13 de junio desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión del partido se podrá ver en DSports en cable, en señal abierta por América TV.

Datos Claves

Carlo Ancelotti es el primer DT extranjero que dirige a Brasil en un Mundial.

es el primer DT extranjero que dirige a Brasil en un Mundial. El partido Brasil vs. Marruecos se disputará en el New York New Jersey Stadium.

se disputará en el New York New Jersey Stadium. El juego se transmitirá por DSports y América TV el sábado 13 de junio.