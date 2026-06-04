Dónde ver EN VIVO Francia vs Costa de Marfil, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Francia y Costa de Marfil se enfrentan hoy, jueves 4 de junio, en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 14:10 horas de Perú en el Stade de la Beaujoire.
Los dos combinados continúan afinando detalles con miras a su participación en la Copa del Mundo. Tras este compromiso, los ‘azules’ tendrán como siguiente reto a Irlanda del Norte, mientras que los ‘elefantes’ cerrarán su preparación para la cita mundialista con este encuentro.
¿Qué canal transmitirá Francia vs Costa de Marfil EN VIVO?
La transmisión del amistoso entre Francia y Costa de Marfil estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. Además, el partido podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium.
¿Cómo llegan Francia y Costa de Marfil?
Francia llega al Mundial 2026 como una de las principales candidatas al título, en lo que será el último torneo de Didier Deschamps al frente de la selección. El técnico convocó a sus principales figuras, entre ellas Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N’Golo Kanté, Theo Hernández, Jules Koundé e Ibrahima Konaté. Aunque existían dudas sobre el estado físico de Mbappé tras el cierre de temporada con el Madrid, Deschamps aseguró que todos sus jugadores están en condiciones de competir.
Por su parte, Costa de Marfil afronta el certamen con ilusión tras regresar a una Copa del Mundo luego de 12 años, siendo Brasil 2014 su última participación. Los ‘Elefantes’ esperan dar la sorpresa y tienen en Amad Diallo, extremo del Manchester United y una de las figuras emergentes del fútbol africano, a su principal carta para destacar en el torneo.
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Posibles alineaciones de ambos equipos
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.
- Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana, Jean Michael Seri, Nicolas Pépé; Simon Adingra y Evann Guessand.
DATOS CLAVES
- El partido Francia vs Costa de Marfil se disputará hoy jueves 4 de junio.
- La transmisión del amistoso estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
- El delantero Kylian Mbappé fue convocado por Didier Deschamps en la selección de Francia.