Se acerca el Mundial 2026 donde se espera que la Selección Argentina, defensora del título, sea una de las favoritas. Sin embargo, desde España, sorprenden con una noticia que genera conmoción. Es que el diario AS pone en duda la presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo.

Lionel Messi fue noticia en los últimos días por haber renovado su contrato con Inter Miami hasta 2028. Además, luego de esto, convirtió un doblete para que las ‘Garzas’ le ganen a Nashville SC en el primer partido que dio inicio a los Playoffs de la MLS Cup 2025.

Sin embargo, a pesar de que su futuro en Inter Miami está definido, su presencia con la Selección Argentina en la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, no estaría asegurada.

La publicación del diario AS que pone en duda a Messi en el Mundial (Diario AS).

El periodista Aritz Gabilondo del diario AS publicó una nota titulada “Messi, decisión mundial”, la cual pone en duda que el astro argentino dispute su sexta Copa del Mundo y se convierta en récord absoluto (junto a Cristiano Ronaldo si clasifica y la juega con Portugal).

Los indicios que ponen en duda si Messi jugará el Mundial 2026

En primera medida, el artículo menciona unas palabras del propio Messi, quien dejó cierto suspenso sobre su presencia en el Mundial 2026. “Lo más lógico es que no llegue“, dijo Leo tras el partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas el pasado 5 de setiembre.

“Leo aún no ha decidido si lo jugará“, llegó a destacar el mencionado comunicador. Sin embargo, también aclaró que el propio astro argentino dará a conocer su decisión en lo que sería una campaña publicitaria.

De todas maneras, sorprende que en el país en el que Messi supo ser figura con la camiseta del FC Barcelona pongan en duda su presencia con la Selección Argentina en el Mundial. Es que, de no ir, hubiese tenido una despedida diferente en ese partido ante Venezuela. Todo hace creer que le queda una última función con la ‘Albiceleste’.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi?

Lionel Messi volverá a jugar el próximo sábado 1 de noviembre cuando, con Inter Miami, vuelva a jugar ante Nashville SC, aunque esta vez lo hará en el Geodis Park de Ohio en el segundo partido de la primera ronda de los Playoffs de la Conferencia Este de la MLS Cup 2025.

En tanto, con la Selección Argentina, se espera su presencia para el partido amistoso que tenga en noviembre ante la Selección de Angola el día 14 de noviembre en Luanda.