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Repechaje Mundial 2026

¡Alineaciones confirmadas! Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO y GRATIS por el Repechaje UEFA al Mundial 2026 vía ESPN y Disney+

Italia se juega la posibilidad de ir al Mundial. En Bérgamo, recibe a Irlanda del Norte por un lugar en el partido final del Repechaje UEFA.

Italia recibe a Irlanda del Norte por un lugar en el Mundial 2026.
© GeminiItalia recibe a Irlanda del Norte por un lugar en el Mundial 2026.

Italia se enfrenta a Irlanda del Norte por el partido correspondiente a la ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El duelo comienza a las 14:45 horas (Lima, Perú) y se disputa en el Stadio di Bergamo, de Bérgamo, Italia. Se puede ver en vivo por ESPN 2 y por la plataforma Disney+ Premium.

Duelo a todo o nada para los italianos y los norirlandeses. El ganador sigue en carrera y definirá su boleto al Mundial 2026 ante el ganador de Gales y Bosnia. El perdedor, en tanto, quedará eliminado y deberá ver la Copa del Mundo por televisión.

‘La Azzurri’ tiene más presión por ser favorito a ganar en este partido. De hecho, si pierde, consumará un nuevo fracaso y se ausentará por tercera vez consecutiva a un Mundial. Por su parte, el ‘Norn Iron’ no tiene nada que perder, más allá de tener la ilusión de disputar una Copa del Mundo tras 40 años.

Alineaciones para Italia vs. Irlanda del Norte

ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORTE: Pierce Charles; Trai Hume, Paddy McNair, Ruairi McConville; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brodie Spencer; Isaac Price y Jamie Donley. DT: Michael O’Neill.

SE SIENTE EL APOYO DE LOS NORIRLANDESES

ITALIA LLEGÓ AL STADIO DI BERGAMO

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE

ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORTE: Pierce Charles; Trai Hume, Paddy McNair, Ruairi McConville; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brodie Spencer; Isaac Price y Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.

DUELO DECISIVO DONDE UNA SELECCIÓN SE QUEDA AFUERA DEL MUNDIAL 2026

No hay mañana para Italia o Irlanda del Norte. El ganador llega a la final del Repechaje en la Ruta A y esperará por el ganador de Gales y Bosnia. En tanto, el perdedor quedará afuera y verá la Copa del Mundo por televisión.

ITALIA SE JUEGA LA CHANCE DE JUGAR EL MUNDIAL 2026

Italia e Irlanda del Norte se enfrentan por un lugar en la definición por la clasificación al Mundial 2026 como parte del Repechaje UEFA. El seleccionado dirigido por Gennaro Gattuso está bajo presión, ya que una derrota lo deja fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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