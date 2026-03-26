¡Alineaciones confirmadas! Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO y GRATIS por el Repechaje UEFA al Mundial 2026 vía ESPN y Disney+

Italia se enfrenta a Irlanda del Norte por el partido correspondiente a la ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El duelo comienza a las 14:45 horas (Lima, Perú) y se disputa en el Stadio di Bergamo, de Bérgamo, Italia. Se puede ver en vivo por ESPN 2 y por la plataforma Disney+ Premium.

Duelo a todo o nada para los italianos y los norirlandeses. El ganador sigue en carrera y definirá su boleto al Mundial 2026 ante el ganador de Gales y Bosnia. El perdedor, en tanto, quedará eliminado y deberá ver la Copa del Mundo por televisión.

‘La Azzurri’ tiene más presión por ser favorito a ganar en este partido. De hecho, si pierde, consumará un nuevo fracaso y se ausentará por tercera vez consecutiva a un Mundial. Por su parte, el ‘Norn Iron’ no tiene nada que perder, más allá de tener la ilusión de disputar una Copa del Mundo tras 40 años.

Alineaciones para Italia vs. Irlanda del Norte

ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORTE: Pierce Charles; Trai Hume, Paddy McNair, Ruairi McConville; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brodie Spencer; Isaac Price y Jamie Donley. DT: Michael O’Neill.