Japón vs Suecia: donde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Japón vuelve al estadio de su debut en este Mundial 2026 para jugar ante Suecia en un duelo decisivo del Grupo F. Conoce los detalles sobre la cancha.

Las selecciones de Japón y Suecia disputan HOY jueves 25 de junio su partido por la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026. El AT&T Stadium (Estadio Dallas para la FIFA), de Arlington, Texas, es el escenario para este encuentro trascendental en el futuro de ambas selecciones en el certamen.

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El AT&T Stadium alberga su cuarto partido en esta Copa del Mundo. Anteriormente, tuvo un partido de Japón, que fue el debut con empate 2-2 ante Países Bajos. Además, fue sede del triunfo 4-2 de Inglaterra ante Austria y de la victoria de Argentina 2-0 ante Austria.

Es la casa de los Dallas Cowboys, uno de los equipos más populares de la NFL (National Football League, fútbol americano), es también conocida como “Jerry World”. Esto hace juego con el nombre del dueño de esta franquicia estadounidense, el empresario multimillonario Jerry Jones. Se inauguró en 2009 y tuvo un costo de 1.3 mil millones de dólares.

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Datos clave del AT&T Stadium

Ubicación: 1 AT&T Way, Arlington, Texas (situado estratégicamente entre Dallas y Fort Worth).

1 AT&T Way, Arlington, Texas (situado estratégicamente entre Dallas y Fort Worth). Inauguración: 27 de mayo de 2009.

27 de mayo de 2009. Costo de construcción: Aproximadamente $1.3 mil millones USD (uno de los estadios más caros jamás construidos en su momento).

Aproximadamente $1.3 mil millones USD (uno de los estadios más caros jamás construidos en su momento). Capacidad: Asientos oficiales: 80,000 espectadores. Capacidad máxima: Puede expandirse a más de 100,000 espectadores gracias a las amplias zonas de “Standing Room Only” (plazas de pie) llamadas Party Passes, ubicadas en las plataformas de los extremos. Mundial 2026: Se estiman modificaciones temporales, pero operará cerca de su capacidad máxima oficial de 80,000 asientos.



El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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Datos arquitectónicos y tecnológicos del estadio

El Techo Retráctil: tiene un techo retráctil masivo sostenido por dos enormes arcos monumentales de acero que miden casi 90 metros de altura y se extienden a lo largo de todo el estadio. El techo tarda unos 12 minutos en abrirse o cerrarse.

tiene un techo retráctil masivo sostenido por dos enormes arcos monumentales de acero que miden casi 90 metros de altura y se extienden a lo largo de todo el estadio. El techo tarda unos 12 minutos en abrirse o cerrarse. Puertas de Cristal: En la zona de las áreas, el estadio tiene puertas de vidrio retráctiles de 36 metros de altura, que en su momento fueron las más altas del mundo operables electrónicamente.

En la zona de las áreas, el estadio tiene puertas de vidrio retráctiles de 36 metros de altura, que en su momento fueron las más altas del mundo operables electrónicamente. La “Jerry Tron”: Suspendida a 27 metros sobre el centro del campo, se encuentra una de las pantallas de video de alta definición más grandes del planeta. Pesa unas 600 toneladas y se extiende de la yarda 20 a la yarda 20.

¿Qué equipos juegan en el AT&T Stadium?

Dallas Cowboys: Es la sede exclusiva de la “America’s Team” en la National Football League (NFL).

Es la sede exclusiva de la “America’s Team” en la National Football League (NFL). Superficie: Principalmente utiliza césped artificial (Matrix Turf), pero el campo es modular. Para competiciones internacionales de fútbol de la FIFA (como la Copa América o el Mundial), se instala temporalmente un sistema de césped natural sobre plataformas especiales para cumplir con los requisitos.

Eventos deportivos que albergó el Estadio Dallas

Super Bowl XLV (2011): Albergó la victoria de los Green Bay Packers sobre los Pittsburgh Steelers.

Albergó la victoria de los Green Bay Packers sobre los Pittsburgh Steelers. Deportes Universitarios: Es la sede anual del Cotton Bowl Classic y albergó el primer Campeonato Nacional del College Football Playoff en 2015.

Es la sede anual del Cotton Bowl Classic y albergó el primer Campeonato Nacional del College Football Playoff en 2015. WrestleMania: Ha sido sede del evento más grande de la WWE en dos ocasiones (WrestleMania 32 en 2016 y WrestleMania 38 en 2022).

Ha sido sede del evento más grande de la WWE en dos ocasiones (WrestleMania 32 en 2016 y WrestleMania 38 en 2022). Copa Mundial de la FIFA 2026: Será una pieza fundamental del torneo. Albergará un total de nueve partidos (la mayor cantidad de cualquier sede en el torneo), incluyendo cinco de fase de grupos, dos de rondas eliminatorias (Ronda de 32 y Octavos de Final), y una de semifinales.

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DATOS CLAVE