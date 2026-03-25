La IA tiene un ganador: Se conoció quién pasará entre Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Se viene un encuentro muy importante para dos países pensando en poder clasificar al próximo Mundial 2026. En este caso tenemos a Bolivia por un lado, representante de Sudamérica. Mientras que por el otro está Surinam, que está representando a Centroamérica. Ambos se enfrentarán en busca de pasar a la final en busca de un lugar para la próxima Copa del Mundo. Antes de que se juegue este partido, pues la IA ya tiene a un ganador.

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Le preguntamos a Gemini que es lo que pasará en este partido y la respuesta no fue tan sencilla al parecer. La IA confía en que el cuadro de Bolivia va a pasar, pero lo ve en un camino difícil que podría incluso llegar a tiempo extra o penales. “Resultado probable: Bolivia 1 – 0 Surinam (o un empate 1-1 que se defina en alargue/penales a favor de Bolivia)”, respondió.

“¿Por qué? Aunque Surinam tiene jugadores quizás más atléticos y con formación europea, el “oficio” sudamericano suele pesar en estas instancias. Bolivia sabe cómo jugar finales cerradas, ensuciar el partido si es necesario y aprovechar los errores por nerviosismo del rival. Surinam dominará por momentos, pero la experiencia competitiva de Bolivia debería darles el boleto al Mundial, aunque sufriendo hasta el último minuto“, agregó.

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Por el lado de ChatGPT también dio como vencedor a Bolivia y mencionó lo mismo. No ve al cuadro ‘Verde’ pasar tan fácil, sino que van a terminar de sufrir y no habrá muchos goles: “Bolivia debería ganar, pero sufriendo. Si esperas un partido cómodo, te equivocas: va a ser cerrado, tenso y probablemente con pocos goles”, explicó.

En cuanto al marcador exacto la IA estuvo muy parecido a lo que dijo Gemini con un Bolivia ganando por 1-0 o 2-1 ante Surinam. Mientras que no descarta tampoco la posibilidad del tiempo extra y los penales que podría ser algo también que pueda llegar a ocurrir.

¿Cuándo juega Bolivia vs. Surinam?

Por el encuentro de repechaje Bolivia se enfrentará a Surinam el próximo jueves 26 de marzo en México, el estadio elegido es el BBVA de Monterrey y se disputará desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión del juego estará a cargo de DGO, DIRECTV Sports y ViX.

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