En qué estadio se juega Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026.

Conoce todos los detalles del estadio que albergará el partidazo de HOY entre Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026.

La fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 trae uno de los encuentros más atractivos de la jornada cuando Países Bajos y Suecia se enfrenten HOY, sábado 20 de junio, desde las 12:00 PM (hora de Perú). El choque entre dos selecciones europeas podría resultar decisivo en la lucha por avanzar a los 16avos de final.

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Más allá de las figuras y la importancia de los puntos en disputa, muchos aficionados buscan conocer dónde se juega el partido entre Países Bajos vs. Suecia y cuáles son las características del recinto elegido por la FIFA para este compromiso del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Houston, uno de los escenarios más modernos e importantes de Estados Unidos. Se trata de un recinto acostumbrado a recibir grandes eventos deportivos y que durante la Copa del Mundo tendrá un papel protagónico.

Además, el Estadio Houston forma parte de la selecta lista de sedes que albergarán partidos de fase de grupos y rondas eliminatorias del Mundial 2026, consolidándose como uno de los centros neurálgicos del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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El Estadio Houston durante el partido entre Portugal vs. República Democrática del Congo por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El Estadio Houston, una de las grandes sedes del Mundial 2026

Conocido popularmente como el NRG Stadium, el Estadio Houston está ubicado en la ciudad de Houston, Texas, y cuenta con una capacidad para 72.220 espectadores. Fue inaugurado el 24 de agosto de 2002 y actualmente es la casa de los Houston Texans de la NFL.

Durante el Mundial 2026, este recinto albergará siete partidos. Entre ellos destacan Alemania 7-1 Curazao, Portugal 1-1 República Democrática del Congo, Países Bajos vs. Suecia, Cabo Verde vs. Arabia Saudita y Portugal vs. Uzbekistán. Además, también será sede de un encuentro de 16avos de final y otro de octavos, confirmando su relevancia dentro del calendario de la Copa del Mundo.

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Países Bajos vs. Suecia juegan HOY en el Estadio Houston por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Dónde ver Países Bajos vs Suecia EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

En México, la transmisión del partido Países Bajos vs. Suecia estará disponible por Canal 5, TUDN, Azteca Deportes, Azteca 7 y la plataforma ViX Premium mediante el Pase Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como por streaming. En Estados Unidos, el partido Países Bajos vs. Suecia será transmitido por FOX. Para los usuarios de Latinoamérica, también estará disponible a través de DirecTV Sports, DSports y DGO, además de Paramount+ en celulares, tabletas, computadoras, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

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Países Bajos vs. Suecia: Alineaciones oficiales

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil Van Dijk, Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven, Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Alexander Isak, Viktor Gyokeres.

Datos claves

Países Bajos y Suecia se enfrentan hoy, sábado 20 de junio, por el Mundial 2026.

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El partido se disputará en el Estadio Houston, también conocido como NRG Stadium.