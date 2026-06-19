Christian Pulisic es baja en Estados Unidos vs. Australia: el motivo de su ausencia en el Mundial 2026

Enorme sorpresa causó la ausencia de Christian Pulisic en la delegación oficial de Estados Unidos ante Australia por el Mundial 2026.

La Selección de Estados Unidos sufrió una baja de último momento para su partido frente a Australia por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Cuando se esperaba que estuviera disponible hasta último momento, finalmente se confirmó que Christian Pulisic quedó fuera de la convocatoria.

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La noticia fue confirmada luego de que se evaluara la evolución de una lesión en la pantorrilla que arrastra el atacante del AC Milan. Durante los últimos días existió optimismo sobre una posible recuperación, pero el cuerpo técnico decidió no asumir riesgos.

El entrenador Mauricio Pochettino optó por preservar a su principal figura ofensiva pensando en los próximos compromisos de la Copa del Mundo. La intención es que el futbolista pueda recuperarse al cien por ciento y regresar en mejores condiciones para la recta final de la fase de grupos.

Lo que más llamó la atención fue que Pulisic no solo quedó fuera del once titular, sino que tampoco integró el banco de suplentes. Esto descarta cualquier posibilidad de que pueda ingresar durante el encuentro en caso de emergencia, una señal clara de que la lesión todavía requiere cuidados especiales.

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Christian Pulisic es baja de último minuto en el partido entre Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Estados Unidos se juega el liderato del Grupo D sin Christian Pulisic

La ausencia de Christian Pulisic llega en un momento delicado para Estados Unidos, que enfrenta a Australia en un duelo directo por el liderato del Grupo D. Ambos equipos llegaron a la segunda jornada después de ganar en su debut y saben que una nueva victoria los dejaría muy cerca de los 16avos de final.

Tras este compromiso, Estados Unidos cerrará la fase de grupos frente a Turquía, mientras que Australia hará lo propio contra Paraguay. Con la clasificación prácticamente al alcance, el conjunto de Pochettino espera que la ausencia de su gran figura no termine pesando en un partido que puede definir el primer lugar de la serie y encaminar su recorrido en el Mundial 2026.

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El once oficial de Estados Unidos sin Christian Pulisic ni como titular ni como suplente ante Australia por el Mundial 2026. (Foto: Selección de Estados Unidos)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Australia EN VIVO y ONLINE?

En territorio peruano y argentino, la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y Paramount+, mientras que por streaming podrá verse a través de DGO y Paramount+ en celulares, tablets y computadoras. Por su parte, en Estados Unidos el compromiso será emitido por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi y FOX One. Con estos canales y plataformas oficiales, los aficionados podrán seguir EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE un partido que puede marcar el futuro del Grupo D en el Mundial 2026.

Estados Unidos vs. Australia: alineaciones oficiales

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun.

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Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess; Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mathew Leckie, Mohamed Toure, Nishan Velupillay.

Datos claves

Christian Pulisic quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos ante Australia por lesión.

El entrenador Mauricio Pochettino optó por preservar a su máxima estrella para el Mundial.

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