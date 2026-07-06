Portugal vs España: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Portugal y España se enfrentan en uno de los estadios más lujosos de todo el Mundial 2026. Conoce detalles y curiosidades de este recinto.

Portugal y España se miden este lunes 6 de julio en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Se enfrentan en Arlington, Texas, Estados Unidos, en el AT&T Stadium (renombrado por la FIFA como Estadio Dallas). Se trata de un recinto deportivo, con capacidad para 80 mil espectadores, e inaugurado hace poco más de 17 años.

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El AT&T Stadium albergó seis partidos en esta Copa del Mundo. Cinco de esos encuentros fueron en fase de grupos, mientras que el restante fue en dieciseisavos de final. Por lo cual, lusos y españoles se verán las caras en el sexto encuentro.

Los partidos que el Estadio Dallas albergó en el Mundial 2026

Países Bajos 2-2 Japón | Grupo F | 14 de junio

Inglaterra 4-2 Croacia | Grupo L | 17 de junio

Argentina 2-0 Austria | Grupo J | 22 de junio

Japón 1-1 Suecia | Grupo F | 25 de junio

Jordania 1-3 Argentina | Grupo J | 27 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega | 16avos de final | 30 de junio

Datos clave del AT&T Stadium

Ubicación: 1 AT&T Way, Arlington, Texas (situado estratégicamente entre Dallas y Fort Worth).

1 AT&T Way, Arlington, Texas (situado estratégicamente entre Dallas y Fort Worth). Inauguración: 27 de mayo de 2009.

27 de mayo de 2009. Costo de construcción: Aproximadamente $1.3 mil millones USD (uno de los estadios más caros jamás construidos en su momento).

Aproximadamente $1.3 mil millones USD (uno de los estadios más caros jamás construidos en su momento). Capacidad: Asientos oficiales: 80,000 espectadores. Capacidad máxima: Puede expandirse a más de 100,000 espectadores gracias a las amplias zonas de “Standing Room Only” (plazas de pie) llamadas Party Passes, ubicadas en las plataformas de los extremos. Mundial 2026: Se estiman modificaciones temporales, pero opera cerca de su capacidad máxima oficial de 80,000 asientos.



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Datos arquitectónicos y tecnológicos del estadio

El Techo Retráctil: tiene un techo retráctil masivo sostenido por dos enormes arcos monumentales de acero que miden casi 90 metros de altura y se extienden a lo largo de todo el estadio. El techo tarda unos 12 minutos en abrirse o cerrarse.

tiene un techo retráctil masivo sostenido por dos enormes arcos monumentales de acero que miden casi 90 metros de altura y se extienden a lo largo de todo el estadio. El techo tarda unos 12 minutos en abrirse o cerrarse. Puertas de Cristal: En la zona de las áreas, el estadio tiene puertas de vidrio retráctiles de 36 metros de altura, que en su momento fueron las más altas del mundo operables electrónicamente.

En la zona de las áreas, el estadio tiene puertas de vidrio retráctiles de 36 metros de altura, que en su momento fueron las más altas del mundo operables electrónicamente. La “Jerry Tron”: Suspendida a 27 metros sobre el centro del campo, se encuentra una de las pantallas de video de alta definición más grandes del planeta. Pesa unas 600 toneladas y se extiende de la yarda 20 a la yarda 20.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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¿Qué equipos juegan en el AT&T Stadium?

Dallas Cowboys: Es la sede exclusiva de la “America’s Team” en la National Football League (NFL).

Es la sede exclusiva de la “America’s Team” en la National Football League (NFL). Superficie: Principalmente utiliza césped artificial (Matrix Turf), pero el campo es modular. Para competiciones internacionales de fútbol de la FIFA (como la Copa América o el Mundial), se instala temporalmente un sistema de césped natural sobre plataformas especiales para cumplir con los requisitos.

Los Dallas Cowboys es el equipo que hace de local en el AT&T Stadium (Getty Images).

Eventos deportivos que albergó el Estadio Dallas

Super Bowl XLV (2011): Albergó la victoria de los Green Bay Packers sobre los Pittsburgh Steelers.

Albergó la victoria de los Green Bay Packers sobre los Pittsburgh Steelers. Deportes Universitarios: Es la sede anual del Cotton Bowl Classic y albergó el primer Campeonato Nacional del College Football Playoff en 2015.

Es la sede anual del Cotton Bowl Classic y albergó el primer Campeonato Nacional del College Football Playoff en 2015. WrestleMania: Ha sido sede del evento más grande de la WWE en dos ocasiones (WrestleMania 32 en 2016 y WrestleMania 38 en 2022).

Ha sido sede del evento más grande de la WWE en dos ocasiones (WrestleMania 32 en 2016 y WrestleMania 38 en 2022). Copa Mundial de la FIFA 2026: Será una pieza fundamental del torneo. Albergará un total de nueve partidos (la mayor cantidad de cualquier sede en el torneo), incluyendo cinco de fase de grupos, dos de rondas eliminatorias (Dieciseisavos y octavos de Final), y una de semifinales.

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DATOS CLAVE