Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

La Selección de Uruguay afronta un partido determinante frente a Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Luego de igualar 1-1 ante Arabia Saudita en su debut, el equipo de Marcelo Bielsa necesita un buen resultado para llegar con opciones concretas de clasificación a la última fecha, cuando se medirá con España.
A continuación, repasamos los tres escenarios posibles para la ‘Celeste’ tras su encuentro ante el conjunto africano.
Si Uruguay le gana a Cabo Verde
En caso de conseguir una victoria, Uruguay alcanzará los 4 puntos e igualará a España en lo más alto de la tabla del Grupo H. De esta manera, ambos seleccionados llegarían a la última fecha compartiendo el liderato y se enfrentarían en un duelo directo para definir quién termina como primero de la zona.
Además, el combinado ‘charrúa’ daría un paso clave hacia la clasificación a los 16avos de final y dependería de sí misma para poder avanzar en el certamen.
Si Uruguay empata con Cabo Verde
Si el partido termina igualado, Uruguay sumará su segundo empate consecutivo y quedará con apenas 2 unidades en el Grupo H.
En ese escenario, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa estaría obligado a derrotar a España en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Si Uruguay pierde ante Cabo Verde
La derrota sería el resultado más complicado para Uruguay, que se quedaría con solo 1 punto tras dos fechas y llegaría a la última jornada sin margen de error.
Aunque todavía tendría posibilidades matemáticas de clasificar, estaría obligado a vencer a España y, además, dependería de otros resultados del grupo. Incluso la diferencia de gol podría convertirse en un factor decisivo para definir su futuro en la competencia.
DATOS CLAVES
- El director técnico Marcelo Bielsa comanda a Uruguay en el Mundial 2026.
- La selección de Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut.
- El combinado charrúa enfrentará a España en la última fecha del Grupo H.