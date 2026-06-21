Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

La 'Celeste' enfrenta a Cabo Verde en un duelo clave. Mira cómo impacta cada resultado en sus chances de avanzar en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay afronta un partido determinante frente a Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Luego de igualar 1-1 ante Arabia Saudita en su debut, el equipo de Marcelo Bielsa necesita un buen resultado para llegar con opciones concretas de clasificación a la última fecha, cuando se medirá con España.

Publicidad

A continuación, repasamos los tres escenarios posibles para la ‘Celeste’ tras su encuentro ante el conjunto africano.

Si Uruguay le gana a Cabo Verde

En caso de conseguir una victoria, Uruguay alcanzará los 4 puntos e igualará a España en lo más alto de la tabla del Grupo H. De esta manera, ambos seleccionados llegarían a la última fecha compartiendo el liderato y se enfrentarían en un duelo directo para definir quién termina como primero de la zona.

Publicidad

Además, el combinado ‘charrúa’ daría un paso clave hacia la clasificación a los 16avos de final y dependería de sí misma para poder avanzar en el certamen.

Si Uruguay empata con Cabo Verde

Si el partido termina igualado, Uruguay sumará su segundo empate consecutivo y quedará con apenas 2 unidades en el Grupo H.

En ese escenario, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa estaría obligado a derrotar a España en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Publicidad

Si Uruguay pierde ante Cabo Verde

La derrota sería el resultado más complicado para Uruguay, que se quedaría con solo 1 punto tras dos fechas y llegaría a la última jornada sin margen de error.

Aunque todavía tendría posibilidades matemáticas de clasificar, estaría obligado a vencer a España y, además, dependería de otros resultados del grupo. Incluso la diferencia de gol podría convertirse en un factor decisivo para definir su futuro en la competencia.

DATOS CLAVES

El director técnico Marcelo Bielsa comanda a Uruguay en el Mundial 2026.

Publicidad

La selección de Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut.