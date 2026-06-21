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Mundial 2026

Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

La 'Celeste' enfrenta a Cabo Verde en un duelo clave. Mira cómo impacta cada resultado en sus chances de avanzar en el Mundial 2026.

Selección de Uruguay
© GettySelección de Uruguay

La Selección de Uruguay afronta un partido determinante frente a Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Luego de igualar 1-1 ante Arabia Saudita en su debut, el equipo de Marcelo Bielsa necesita un buen resultado para llegar con opciones concretas de clasificación a la última fecha, cuando se medirá con España.

A continuación, repasamos los tres escenarios posibles para la ‘Celeste’ tras su encuentro ante el conjunto africano.

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Si Uruguay le gana a Cabo Verde

En caso de conseguir una victoria, Uruguay alcanzará los 4 puntos e igualará a España en lo más alto de la tabla del Grupo H. De esta manera, ambos seleccionados llegarían a la última fecha compartiendo el liderato y se enfrentarían en un duelo directo para definir quién termina como primero de la zona.

Además, el combinado ‘charrúa’ daría un paso clave hacia la clasificación a los 16avos de final y dependería de sí misma para poder avanzar en el certamen.

Si Uruguay empata con Cabo Verde

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Si el partido termina igualado, Uruguay sumará su segundo empate consecutivo y quedará con apenas 2 unidades en el Grupo H.

En ese escenario, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa estaría obligado a derrotar a España en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Si Uruguay pierde ante Cabo Verde

La derrota sería el resultado más complicado para Uruguay, que se quedaría con solo 1 punto tras dos fechas y llegaría a la última jornada sin margen de error.

Aunque todavía tendría posibilidades matemáticas de clasificar, estaría obligado a vencer a España y, además, dependería de otros resultados del grupo. Incluso la diferencia de gol podría convertirse en un factor decisivo para definir su futuro en la competencia.

DATOS CLAVES

  • El director técnico Marcelo Bielsa comanda a Uruguay en el Mundial 2026.
  • La selección de Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut.
  • El combinado charrúa enfrentará a España en la última fecha del Grupo H.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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