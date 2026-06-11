¿Qué sanción recibe un arquero si retiene el balón más de 6 segundos? Guía de reglas para el Mundial 2026

Es momento de conocer las nuevas opciones que adjunta FIFA en este Mundial 2026. Acá tendrás el rejunte de reglas para la cita internacional.

La Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá marcará el debut de una regla que limita a ocho segundos el tiempo que un guardameta puede retener el balón con sus manos. Esta reforma busca agilizar el ritmo de los partidos y evitar que los porteros utilicen la posesión prolongada como una estrategia para consumir minutos.

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Del tiro libre indirecto al saque de esquina

Históricamente, el reglamento establecía un máximo de seis segundos cuya infracción se castigaba con un tiro libre indirecto, una sanción que rara vez se aplicaba en el fútbol profesional.

A partir del 1 de julio de 2025, el límite se extiende a ocho segundos, pero la penalización será un saque de esquina a favor del rival. Este cambio incrementa el riesgo táctico para el equipo defensor, ya que un córner genera una oportunidad de gol mucho más directa.

Las nuevas Reglas de Juego que se implementarán en la #CopaMundialFIFA 2026 ⚽️👇🏽 pic.twitter.com/vxO3EeVKRB — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 10, 2026

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Cuenta regresiva visible y control arbitral

Para asegurar la claridad en la aplicación de la norma, los árbitros iniciarán un conteo cuando el portero tenga control total del balón. Durante los últimos cinco segundos de la posesión, el colegiado levantará la mano para realizar una cuenta regresiva visible. Esta metodología de la IFAB busca dar transparencia tanto a los jugadores como a los espectadores.

Hacia un mayor tiempo efectivo de juego

Estudios recientes revelan que el tiempo de juego real en los partidos suele oscilar entre los 48 y 52 minutos. Con las nuevas directrices de la FIFA, el Mundial 2026 funcionará como un escenario clave para fomentar el dinamismo y reducir las conductas antideportivas.

Además del límite para los porteros, se impondrá un máximo de cinco segundos para ejecutar saques de banda y de meta; en este último caso, el incumplimiento también derivará en un tiro de esquina para el adversario.

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FIFA implementará nuevas reglas para reducir el desperdicio de tiempo en el Mundial. (Foto: X).

Antecedentes y validación

Esta modificación a la Ley 12.2 no es improvisada, ya que fue testeada con éxito en la Serie C de Italia bajo la supervisión de la IFAB. Los resultados demostraron que la amenaza del saque de esquina es un incentivo mucho más efectivo para mantener la fluidez del juego que la normativa anterior.

DATOS CLAVE

El Mundial 2026 debutará con una regla que limita a ocho segundos la posesión de arqueros.

Un saque de esquina penalizará a los porteros que retengan el balón ocho segundos.

Cinco segundos será el tiempo máximo permitido para ejecutar saques de banda y meta.