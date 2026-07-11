Quién es el árbitro de Noruega vs Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Se trata de un árbitro con suma experiencia, quien está en su tercera Copa del Mundo. Tiene más de 675 partidos dirigidos y ha sido galardonado en su país.

El partido entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin. Tal como viene sucediendo en duelos entre países europeos, la FIFA designa un juez correspondiente a la UEFA.

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Turpin es un árbitro francés de 44 años, galardonado en su país y reconocido en todo el mundo. Está en su tercera Copa del Mundo y ya lleva tres partidos dirigidos en el actual. En su carrera, ha estado en más de 675 encuentros. Aquí puedes encontrar más datos:

Partidos dirigidos por Clément Turpin en el Mundial 2026

17 de junio de 2026: Inglaterra 4 – 2 Croacia (Fase de Grupos, Grupo L)

Inglaterra 4 – 2 Croacia (Fase de Grupos, Grupo L) 26 de junio de 2026: Paraguay 0 – 0 Australia (Fase de Grupos, Grupo D)

Paraguay 0 – 0 Australia (Fase de Grupos, Grupo D) 4 de julio de 2026: Colombia 1 – 0 Ghana (16avos de Final)

Colombia 1 – 0 Ghana (16avos de Final) 11 de julio de 2026: Noruega vs. Inglaterra (Cuartos de Final – Por disputarse hoy a las 16:00 PET)

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Datos de la carrera de Clément Turpin

Ascenso meteórico: Comenzó su carrera profesional en 2006 en la tercera división de Francia (Championnat National). En 2008 hizo historia al convertirse en el árbitro más joven en dirigir un partido de la Ligue 1 , con tan solo 26 años.

Comenzó su carrera profesional en 2006 en la tercera división de Francia (Championnat National). En 2008 hizo historia al convertirse en el árbitro más joven en dirigir un partido de la , con tan solo 26 años. Carrera Internacional: Obtuvo su gafete de la FIFA en 2010 y forma parte del prestigioso grupo Élite de la UEFA desde 2012.

Obtuvo su gafete de la y forma parte del prestigioso grupo Élite de la UEFA desde 2012. Grandes Finales: Ha sido el juez principal en encuentros de altísima exigencia en Europa, destacando la final de la UEFA Europa League 2021 (Villarreal vs. Manchester United) y la final de la UEFA Champions League 2022 (Liverpool vs. Real Madrid).

Ha sido el juez principal en encuentros de altísima exigencia en Europa, destacando la final de la (Villarreal vs. Manchester United) y la final de la (Liverpool vs. Real Madrid). Torneos de Selecciones: Cuenta con un currículum internacional envidiable, habiendo pitado en los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022, y ahora destaca en el Mundial 2026 . También ha oficiado en Eurocopas (2016 y 2024) y en los Juegos Olímpicos de Río 2016 .

Cuenta con un currículum internacional envidiable, habiendo pitado en los . También ha oficiado en (2016 y 2024) y en los . Estilo y estadísticas: En más de 675 partidos profesionales, mantiene un promedio de aproximadamente 3.20 tarjetas amarillas por juego y una tasa muy baja de tarjetas rojas, lo que refleja un enfoque de disciplina equilibrado y un carácter sereno en la cancha.

Curiosidades de Clément Turpin

Inicios por necesidad: Empezó a arbitrar a los 16 años de forma totalmente voluntaria. En su club juvenil no había árbitros designados para los partidos de los niños, así que él decidió tomar el silbato. Al descubrir que le apasionaba la dinámica, se inscribió para formarse oficialmente.

Empezó a arbitrar a los 16 años de forma totalmente voluntaria. En su club juvenil no había árbitros designados para los partidos de los niños, así que él decidió tomar el silbato. Al descubrir que le apasionaba la dinámica, se inscribió para formarse oficialmente. Multigalardonado: Ha sido premiado en diversas ocasiones (2009, 2011, 2019, 2021) con el Trofeo UNFP al mejor árbitro de la Ligue 1 francesa.

Ha sido premiado en diversas ocasiones (2009, 2011, 2019, 2021) con el Trofeo UNFP al francesa. Aún más tranquilo en los Mundiales: Las estadísticas muestran que en torneos de alta tensión como la Copa del Mundo, Turpin es todavía más permisivo y calmado que en el fútbol doméstico francés, promediando un número aún menor de amonestaciones.

Las estadísticas muestran que en torneos de alta tensión como la Copa del Mundo, Turpin es todavía más permisivo y calmado que en el fútbol doméstico francés, promediando un número aún menor de amonestaciones. Experiencia en el VAR: Además de su rol principal en el campo, Turpin fue parte del equipo de Árbitros Asistentes de Video (VAR) durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 celebrada en Francia.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Vida personal de Clément Turpin

Orígenes: Nació el 16 de mayo de 1982 en Oullins, un suburbio de Lyon, Francia. A los 7 años se mudó a Montceau-les-Mines (región de Borgoña), una zona con una rica tradición futbolística.

Nació el 16 de mayo de 1982 en Oullins, un suburbio de Lyon, Francia. A los 7 años se mudó a Montceau-les-Mines (región de Borgoña), una zona con una rica tradición futbolística. Primeros pasos en el fútbol: Antes de ser árbitro fue jugador aficionado. Firmó su primera licencia con el FAS Sainte-Foy-lès-Lyon y también formó parte del FC Montceau Bourgogne, combinando su rol de jugador con el arbitraje hasta los 19 años.

Antes de ser árbitro fue jugador aficionado. Firmó su primera licencia con el FAS Sainte-Foy-lès-Lyon y también formó parte del FC Montceau Bourgogne, combinando su rol de jugador con el arbitraje hasta los 19 años. Trabajo fuera del campo: Además de recorrer el mundo como árbitro de élite, Turpin trabaja como coordinador técnico regional de arbitraje en Borgoña. Ha manifestado que mantener este empleo ligado al fútbol amateur es fundamental para mantener los pies en la tierra y seguir en contacto con “la vida real”.

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