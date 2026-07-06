Quién es el árbitro de Portugal vs España por los octavos de final del Mundial 2026

Tiene más de 600 partidos dirigidos en su carrera. Este es su tercer duelo como árbitro en el Mundial 2026. Tiene experiencia como guardia penitenciario.

Anthony Taylor es el árbitro principal del partido Portugal vs España por los octavos de final del Mundial 2026. El juez inglés es un viejo conocido de la Premier League, pero cuenta con credenciales internacionales respaldadas por la FIFA, que lo tiene registrado en la UEFA desde 2013.

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El partido entre los seleccionados luso y español se disputa este lunes 6 de julio de 2026 a las 14:00 horas de Lima, Perú, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La designación arbitral acompaña un cruce de eliminación directa entre dos selecciones de primer nivel.

¡Un clásico europeo por un lugar en Cuartos! 💪#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 6, 2026

Cuerpo arbitral completo para Portugal vs España

Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)

Anthony Taylor (Inglaterra) Árbitro asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)

Gary Beswick (Inglaterra) Árbitro asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)

Adam Nunn (Inglaterra) Cuarto árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

Felix Zwayer (Alemania) Quinto árbitro: Robert Kempter (Alemania)

Robert Kempter (Alemania) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Antonio García (Uruguay)

Antonio García (Uruguay) SVAR: Marco Di Bello (Italia)

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Partidos que dirigió Anthony Taylor en el Mundial 2026

Fase de grupos: Uzbekistán vs. Colombia (18 de junio).

Uzbekistán vs. Colombia (18 de junio). Fase de grupos: Senegal vs. Irak (26 de junio).

Senegal vs. Irak (26 de junio). Octavos de final: Portugal vs. España (6 de julio).

Trayectoria y datos deportivos de Anthony Taylor

Anthony Taylor tiene una carrera prolífica, escalando desde las ligas locales inglesas hasta llegar a la élite mundial del fútbol. Hasta la fecha, ha dirigido más de 600 partidos profesionales en su carrera.

Cronología de su Ascenso

2002 – 2004: Árbitro en la Northern Premier League.

Árbitro en la Northern Premier League. 2004 – 2006: Árbitro en la Football Conference.

Árbitro en la Football Conference. 2006 – 2010: Árbitro en The Football League.

Árbitro en The Football League. 2010 – Presente: Árbitro del Select Group en la Premier League.

Árbitro del Select Group en la Premier League. 2013 – Presente: Árbitro Internacional para la FIFA y la UEFA.

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Hitos Deportivos Destacados

Debut en la Premier League: Dirigió su primer partido en la máxima categoría inglesa en febrero de 2010 (Fulham 1 – 0 Portsmouth).

Dirigió su primer partido en la máxima categoría inglesa en febrero de 2010 (Fulham 1 – 0 Portsmouth). Finales de FA Cup: Tiene el honor de ser el primer árbitro desde 1901 en pitar dos finales de la FA Cup (2017 y 2020).

Tiene el honor de ser el primer árbitro desde 1901 en pitar dos finales de la FA Cup (2017 y 2020). Torneos Internacionales: Ha sido el árbitro central en múltiples competiciones de primer nivel, incluyendo la Supercopa de la UEFA 2020, las Eurocopas de 2020 (disputada en 2021) y 2024, así como las Copas del Mundo de la FIFA en 2022 y 2026.

Ha sido el árbitro central en múltiples competiciones de primer nivel, incluyendo la Supercopa de la UEFA 2020, las Eurocopas de 2020 (disputada en 2021) y 2024, así como las Copas del Mundo de la FIFA en 2022 y 2026. Final de la Europa League: Fue el encargado de arbitrar la tensa final de la UEFA Europa League 2023 entre el Sevilla FC y la AS Roma.

Vida Personal

Nacimiento: Nació el 20 de octubre de 1978 en Wythenshawe, Manchester, Inglaterra.

Nació el 20 de octubre de 1978 en Wythenshawe, Manchester, Inglaterra. Familia: Reside en el condado de Cheshire (Inglaterra) junto a su esposa y sus dos hijas.

Reside en el condado de Cheshire (Inglaterra) junto a su esposa y sus dos hijas. Profesión anterior: Antes de dedicarse al arbitraje a tiempo completo en 2012, trabajó durante muchos años como oficial de prisiones en HMP Styal y HMP Manchester, donde adquirió habilidades en resolución de conflictos y negociación.

Antes de dedicarse al arbitraje a tiempo completo en 2012, trabajó durante muchos años como oficial de prisiones en HMP Styal y HMP Manchester, donde adquirió habilidades en resolución de conflictos y negociación. Labor benéfica: Es un gran promotor y patrón de The No Way Trust (PMNW), una organización benéfica en la que se involucró voluntariamente en 2009. Ayuda impartiendo charlas motivacionales y talleres sobre las realidades de la vida en prisión a jóvenes.

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Curiosidades y Anécdotas

El colapso de Christian Eriksen: Durante el partido de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia, el jugador danés Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco. La reacción inmediata de Taylor para detener el juego y pedir asistencia médica urgente fue elogiada en todo el mundo. Sus mentores arbitrales aseguraron que su entrenamiento y resiliencia mental como ex oficial de prisiones le ayudaron a mantener la calma en esa situación de vida o muerte.

Récords de tarjetas amarillas: Taylor tiene fama de no dudar cuando la tensión sube. En la final de la Europa League 2023 (Sevilla vs. AS Roma), mostró un récord de 14 tarjetas amarillas , incluyendo una al entrenador José Mourinho. Curiosamente, igualó ese récord en septiembre de 2024, cuando volvió a sacar 14 amarillas en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Bournemouth (lo que le valió una breve degradación a cuarto árbitro por parte de la liga en la jornada siguiente).

Taylor tiene fama de no dudar cuando la tensión sube. En la final de la Europa League 2023 (Sevilla vs. AS Roma), mostró un récord de , incluyendo una al entrenador José Mourinho. Curiosamente, igualó ese récord en septiembre de 2024, cuando volvió a sacar en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Bournemouth (lo que le valió una breve degradación a cuarto árbitro por parte de la liga en la jornada siguiente). Polémica con la Selección Alemana: En los cuartos de final de la Euro 2024 entre España y Alemania, tomó la controvertida decisión de no pitar un penalti tras una mano del español Marc Cucurella, lo que generó un intenso debate y quejas por parte del entrenador alemán Julian Nagelsmann.

En los cuartos de final de la Euro 2024 entre España y Alemania, tomó la controvertida decisión de no pitar un penalti tras una mano del español Marc Cucurella, lo que generó un intenso debate y quejas por parte del entrenador alemán Julian Nagelsmann. Experto en “Trabajo bajo presión”: Fuera del campo, Taylor utiliza su experiencia combinada como árbitro de élite y ex guardia penitenciario para dar conferencias a empresas sobre liderazgo, toma de decisiones en fracciones de segundo bajo alta presión y estrategias para la resolución de conflictos.

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DATOS CLAVE