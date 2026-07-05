Quién es Ismail Elfath, árbitro principal de Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Este domingo se disputará uno de los cruces más esperados de los octavos de final. Revisa todos los detalles del partido.

Brasil y Noruega protagonizarán uno de los partidos más destacados de los octavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ intentará dar un paso más en su camino hacia el título, mientras que el conjunto europeo buscará sorprender y extender su participación en el torneo. El estadounidense Ismail Elfath será el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

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¿Quién es Ismail Elfath?

Ismail Elfath cuenta con una amplia trayectoria dentro del arbitraje en Norteamérica y fue incluido entre los jueces elegidos para impartir justicia en el Mundial 2026.

El árbitro estadounidense es internacional FIFA desde 2016 y construyó buena parte de su recorrido profesional en la MLS, competencia en la que debutó como juez principal en 2012.

En su carrera como árbitro principal, Elfath registra 331 encuentros dirigidos. En ese recorrido mostró 1.220 tarjetas amarillas, sancionó 42 rojas directas y cobró 109 penales. Además, sus estadísticas marcan un promedio de 4,34 amonestaciones por partido.

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Su recorrido en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, Ismail Elfath ya estuvo al frente de dos partidos durante la fase de grupos. Primero dirigió el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, en el que mostró tres amarillas.

Posteriormente, arbitró el triunfo 1-0 de España frente a Uruguay, duelo en el que amonestó a cuatro jugadores y expulsó a Agustín Canobbio, su única tarjeta roja hasta el momento en la competencia.

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Elfath también cuenta con un antecedente reciente dirigiendo a Brasil en una Copa del Mundo. El juez estadounidense impartió justicia en la derrota 1-0 de la ‘Canarinha’ ante Camerún, durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

DATOS CLAVES

El árbitro estadounidense Ismail Elfath fue designado para dirigir el partido de octavos de final entre Brasil y Noruega.

En la fase de grupos del Mundial 2026, Elfath ya arbitró el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón.

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