Quién es Vladimir Petković, DT de Argelia en el Mundial 2026

Es un entrenador experimentado, proveniente de Bosnia, pero radicado en Suiza. Tiene contrato hasta julio de 2028.

Vladimir Petković es el entrenador que lleva a Argelia al Mundial 2026 con un discurso ambicioso y resultados que respaldan el momento de su selección. Su nombre ganó peso propio en la conversación mundialista. No solo por sentarse en el banco de Argelia, sino por el tono con el que llegó a la Copa del Mundo: respeto por el rival, sí, pero sin aceptar un papel menor.

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El técnico bosnio, radicado en Suiza desde hace años, llega a este torneo con una fuerte señal de respaldo. Su contrato fue renovado hasta julio de 2028 antes del viaje del plantel a Estados Unidos, una muestra clara de confianza en un ciclo que ya entregó la clasificación y una buena racha de resultados.

Su selección llega al Mundial con argumentos concretos. Argelia viene de vencer 1-0 a Países Bajos y 4-0 a Bolivia en sus amistosos más recientes, y aterriza en el debut con una racha positiva que también explica por qué Petković importa hoy.

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Su frase en la previa resumió perfectamente el momento: Argelia fue al Mundial 2026 para competir, no para ser un equipo de relleno. Esa idea define quién es hoy Vladimir Petković.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Vladimir Petković?

Nombre: Vladimir Petković.

Vladimir Petković. Edad actual: 62 años .

. Origen: nació en Bosnia .

nació en . Residencia: radicado en Suiza .

radicado en . Cargo actual: DT de Argelia.

Su presente es el dato más firme para definir quién es Vladimir Petković hoy. Se trata del entrenador que conduce a Argelia en pleno Mundial 2026, con un rol central dentro de una selección que vuelve a instalarse en la escena grande.

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Más allá de eso, su biografía pública confirmada es bastante acotada. Se sabe que nació en Bosnia, que tiene 62 años y que está radicado en Suiza desde hace tiempo, pero no abundan los detalles sobre su fecha exacta de nacimiento, ciudad de origen o ciudadanía formal. Esa prudencia también ayuda a entender el perfil: en este caso, pesa mucho más su actualidad en el banco que el costado enciclopédico.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Presente y contexto con Argelia en el Mundial 2026

Selección actual: Argelia .

. Debut mundialista: ante Argentina el 16 de junio de 2026 a las 20:00 de Perú .

ante el a las . Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium .

. Próximos partidos del grupo: Jordania vs Argelia el 22 de junio de 2026 en Levi’s Stadium y Argelia vs Austria el 27 de junio de 2026 en GEHA Field at Arrowhead Stadium .

el en y el en . Resultados recientes: triunfo 4-0 ante Bolivia el 10 de junio de 2026 y victoria 1-0 ante Países Bajos el 3 de junio de 2026 .

triunfo el y victoria el . Balance reciente: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos.

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El calendario lo expone de inmediato a una exigencia alta. Argelia debuta nada menos que frente a Argentina, vigente campeona del mundo, y después seguirá su camino en el grupo ante Jordania y Austria. Ese arranque explica por qué el nombre de Petković se volvió tan relevante en estas horas.

También llega con una base competitiva real. Las victorias frente a Países Bajos y Bolivia dejaron buenas señales antes de la Copa del Mundo, y el balance de 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota en los últimos cinco partidos muestra a una selección que no llega al torneo en caída libre. Esa vigencia le da contexto a su figura: Petković no aparece solo como el DT de turno, sino como el conductor de un equipo que viene respondiendo.

Vladimiir Petkovic, hablando con un jugador en el amistoso ante Guatemala (Getty Images).

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El camino de Vladimir Petković al frente de la selección de Argelia

Nombramiento en Argelia: febrero de 2024 .

. Balance de su ciclo: 21 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 28 partidos .

. Logro del proceso: clasificación de Argelia al Mundial 2026 .

clasificación de al . Registro del equipo en la Copa Africana de Naciones 2025: 7 goles a favor y 1 en contra .

y . Registro del equipo en las Eliminatorias de la CAF rumbo al Mundial: 24 goles a favor y 8 en contra.

Petković asumió en febrero de 2024 y desde entonces armó un ciclo con números fuertes. Las 21 victorias en 28 partidos no son un detalle menor: marcan una etapa con resultados sostenidos y, sobre todo, con una selección que volvió a competir con regularidad.

La clasificación al Mundial 2026 es la consecuencia más visible de ese recorrido. Después, los registros del equipo también ayudan a leer el proceso: una campaña de 7 goles a favor y apenas 1 en contra en la Copa Africana de Naciones 2025, más un balance de 24 tantos convertidos y 8 recibidos en las Eliminatorias de la CAF, muestran a una Argelia productiva y bastante sólida.

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Ese recorrido cambia la lectura sobre su figura. Petković no llega al torneo como una presencia decorativa ni como un técnico sostenido solo por el nombre. Llega con un ciclo ya instalado, con resultados concretos y con una selección que recuperó el impulso competitivo antes del estreno mundialista.

¿Qué mensaje dejó antes del debut de Argelia en el Mundial 2026?

Petković proyecta hoy la imagen de un entrenador ambicioso, que respeta a Argentina pero no acepta un papel secundario para Argelia.

La frase que mejor lo resume salió de una rueda de prensa en Kansas City: “Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes”. Antes de eso, también dejó en claro su respeto por Argentina, a la que describió como la vigente campeona del mundo y una de las grandes favoritas del torneo.

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Ese fue el eje de su mensaje. No hubo provocación vacía ni pose de ocasión: hubo reconocimiento del rival y, al mismo tiempo, una negativa frontal a asumir que Argelia debía limitarse a participar. Esa mezcla de respeto y ambición define bastante bien el tono con el que llegó a la Copa.

Además, esa postura no surgió de la nada. Argelia viene de vencer a Países Bajos y a Bolivia en sus amistosos más recientes, por lo que el discurso competitivo de Petković también encontró respaldo en el buen momento del equipo.

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Trayectoria reciente y perfil como entrenador

Perfil actual: entrenador activo de selecciones.

entrenador activo de selecciones. Equipo actual: Argelia .

. Renovación de contrato: extendido hasta julio de 2028 antes del viaje del plantel a Estados Unidos.

extendido hasta antes del viaje del plantel a Estados Unidos. Experiencia previa destacada: largo ciclo al frente de Suiza .

largo ciclo al frente de . Paso posterior mencionado: breve etapa en Bordeaux.

Petković llega a este Mundial con un perfil muy claro: es un técnico con experiencia internacional y con recorrido en escenarios grandes. Su largo ciclo con Suiza le dio roce en torneos mayores, y ese antecedente ayuda a entender por qué Argelia apostó por él para reconstruir su camino competitivo.

Después de esa etapa, tuvo un paso breve por el Bordeaux. Hoy, de todos modos, su identidad profesional está mucho más asociada a su trabajo como seleccionador. La renovación hasta julio de 2028, anunciada antes del viaje a Estados Unidos, refuerza esa idea: hay respaldo institucional, continuidad proyectada y una lectura positiva sobre lo que viene construyendo.

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Esa continuidad sostiene su lugar actual. Petković llega al Mundial 2026 no solo con experiencia, sino también con autoridad reforzada dentro del proyecto argelino y con un discurso competitivo muy marcado.

Vida personal: qué se sabe fuera del banco de Argelia

La información pública confirmada sobre la vida privada de Vladimir Petković es escasa. Su exposición actual está mucho más ligada a su rol como DT de Argelia en el Mundial 2026 que a detalles de pareja, hijos o entorno familiar.

Como anécdota, sí dejó una imagen interesante en la llegada del equipo a Estados Unidos. Contó que ver entre 500 y 600 personas esperando afuera del hotel en la primera noche le provocó una emoción especial, y además expresó su deseo de que los neutrales alienten a Argelia por la bienvenida recibida en Kansas.

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Ese detalle sí muestra algo de su presente fuera del banco: un entrenador muy conectado con el clima que rodea a su selección en esta Copa del Mundo.

DATOS CLAVE