Se sumó Egipto: todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Cada vez queda menos tiempo para que empiece a rodar el balón en el marco del Mundial 2026 que se desarrollará en Norteamérica. Actualmente ya son 19 selecciones las que han inscrito su nombre en la máximo fiesta del fútbol y recientemente fue la Selección de Egipto, liderada por el crack Mohamed Salah, que celebra su cuarta participación en un evento de tal magnitud.

Fuente: Getty Images

La Selección de Egipto derrotó el día de hoy a Yibuti por 0-3 en el Estadio Larbi Zaouli​es en el marco de la fecha 9 de la Clasificación de CAF para el Mundial 2026. Con goles Ibrahim Adel y un doblete de Mohamed Salah, los dirigidos por Hossam Hassan volverán al torneo más importante del deporte rey luego de Rusia 2018 y buscarán ser una de las grandes sorpresas.

A raíz de esta situación es que repasaremos un listado de todas la selecciones que dirán presente en Norteamérica en el año 2026. Algunos de los equipos aún se mantienen compitiendo en cada una de sus federaciones para cumplir con el calendario respectivo, mientras que otras ya vienen disputando amistosos internacionales y así ultimar detalles de cara a la competencia oficial.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Selección Fecha de clasificación Participación Canadá 14/02/2023 3° México 14/02/2023 18° Estados Unidos 14/02/2023 12° Japón 20/03/2025 8° Nueva Zelanda 24/03/2025 3° Irán 25/03/2025 7° Argentina 25/03/2025 19° Uzbekistán 05/06/2025 Debut República de Corea 05/06/2025 12° Jordania 05/06/2025 Debut Australia 10/06/2025 7° Brasil 10/06/2025 23° Ecuador 10/06/2025 5° Uruguay 04/09/2025 15° Colombia 04/09/2025 7° Paraguay 04/09/2025 9° Marruecos 05/09/2025 7° Túnez 08/09/2025 7° Egipto 08/10/2025 4°

Fuente FIFA

¿Dónde se jugará y cuándo inicia el Mundial 2026?

De acuerdo a la organización de la FIFA, el Mundial 2026 se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá, con lo cual será la primera vez que la máxima fiesta del fútbol se realice en tres territorios de manera simultánea. En cuanto al inicio de la competencia, el partido inaugural está programado para el próximo 11 de junio y se jugará en el mítico Estadio Azteca, ubicado en Ciudadde México, México.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El esperado sorteo del Mundial 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC de Estados Unidos. A partir de dicho evento es que se conocerán a los 12 grupos de 4 equipos cada uno, en un formato que por cierto incluye por primera vez a 48 selecciones. En esta contienda tendremos 42 de los 48 equipos participantes ya que las 6 plazas restantes se definirán en el repechaje intercontinental que se jugará marzo de 2026.