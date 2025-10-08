Es tendencia:
Se sumó Egipto: todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Ya son 19 selecciones que han clasificado a la Copa del Mundo 2026 y a continuación realizaremos un repaso al respecto.

Cada vez queda menos tiempo para que empiece a rodar el balón en el marco del Mundial 2026 que se desarrollará en Norteamérica. Actualmente ya son 19 selecciones las que han inscrito su nombre en la máximo fiesta del fútbol y recientemente fue la Selección de Egipto, liderada por el crack Mohamed Salah, que celebra su cuarta participación en un evento de tal magnitud.

La Selección de Egipto derrotó el día de hoy a Yibuti por 0-3 en el Estadio Larbi Zaouli​es en el marco de la fecha 9 de la Clasificación de CAF para el Mundial 2026. Con goles Ibrahim Adel y un doblete de Mohamed Salah, los dirigidos por Hossam Hassan volverán al torneo más importante del deporte rey luego de Rusia 2018 y buscarán ser una de las grandes sorpresas.

A raíz de esta situación es que repasaremos un listado de todas la selecciones que dirán presente en Norteamérica en el año 2026. Algunos de los equipos aún se mantienen compitiendo en cada una de sus federaciones para cumplir con el calendario respectivo, mientras que otras ya vienen disputando amistosos internacionales y así ultimar detalles de cara a la competencia oficial.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

SelecciónFecha de clasificaciónParticipación
Canadá14/02/2023
México14/02/202318°
Estados Unidos14/02/202312°
Japón20/03/2025
Nueva Zelanda24/03/2025
Irán25/03/2025
Argentina25/03/202519°
Uzbekistán05/06/2025Debut
República de Corea05/06/202512°
Jordania05/06/2025Debut
Australia10/06/2025
Brasil10/06/202523°
Ecuador10/06/2025
Uruguay04/09/202515°
Colombia04/09/2025
Paraguay04/09/2025
Marruecos05/09/2025
Túnez08/09/2025
Egipto08/10/2025
Fuente FIFA
Fuente FIFA

¿Dónde se jugará y cuándo inicia el Mundial 2026?

De acuerdo a la organización de la FIFA, el Mundial 2026 se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá, con lo cual será la primera vez que la máxima fiesta del fútbol se realice en tres territorios de manera simultánea. En cuanto al inicio de la competencia, el partido inaugural está programado para el próximo 11 de junio y se jugará en el mítico Estadio Azteca, ubicado en Ciudadde México, México.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El esperado sorteo del Mundial 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC de Estados Unidos. A partir de dicho evento es que se conocerán a los 12 grupos de 4 equipos cada uno, en un formato que por cierto incluye por primera vez a 48 selecciones. En esta contienda tendremos 42 de los 48 equipos participantes ya que las 6 plazas restantes se definirán en el repechaje intercontinental que se jugará marzo de 2026.

