Si Suiza le gana a Argentina, contra quién y cuándo juega por las semifinales del Mundial 2026

Suiza tiene la oportunidad de llegar por primera vez a semifinales de un Mundial. Enfrenta a Argentina en Kansas City. Conoce el panorama en caso de triunfo.

La selección de Suiza enfrenta a Argentina en el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo, que se disputa este sábado 11 de julio en Arrowhead Stadium, define a la última selección clasificada a semifinales. Conoce los detalles sobre lo que puede ser la próxima ronda para los suizos.

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El combinado de ‘Rossocrociati’ se juega una gran oportunidad de llegar, por primera vez en su historia, a una semifinal de Mundial. Esta es su tercera vez en cuartos de final, ya que los otros dos encuentros los perdió. A continuación, lo que pasará con Suiza en caso de vencer a Argentina.

¿Contra quién juega Suiza en semifinales del Mundial 2026 si le gana a Argentina?

Si Suiza le gana a Argentina en el duelo de cuartos de final, se clasificará a semifinales y tiene rival confirmado. Se enfrentará a su par de Inglaterra, verdugo de Noruega en la instancia de los ocho mejores.

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¿Cuándo juega Suiza en las semifinales del Mundial 2026 si vence a Argentina?

Si Suiza vence a Argentina, enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Este partido se jugará el miércoles 15 de julio desde las 14:00 horas (PET) en el Mercedes-Benz Stadium.

Cuadro completo del Mundial 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia 2-0 Marruecos | Gillette Stadium | 9 de julio

España 2-1 Bélgica | SoFi Stadium | 10 de julio

Noruega 1-2 Inglaterra | Hard Rock Stadium | 11 de julio

Argentina vs. Suiza | Arrowhead Stadium | 11 de julio

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