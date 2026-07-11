Si Suiza le gana a Argentina, contra quién y cuándo juega por las semifinales del Mundial 2026

La selección de Suiza enfrenta a Argentina en el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo, que se disputa este sábado 11 de julio en Arrowhead Stadium, define a la última selección clasificada a semifinales. Conoce los detalles sobre lo que puede ser la próxima ronda para los suizos.
El combinado de ‘Rossocrociati’ se juega una gran oportunidad de llegar, por primera vez en su historia, a una semifinal de Mundial. Esta es su tercera vez en cuartos de final, ya que los otros dos encuentros los perdió. A continuación, lo que pasará con Suiza en caso de vencer a Argentina.
¿Contra quién juega Suiza en semifinales del Mundial 2026 si le gana a Argentina?
Si Suiza le gana a Argentina en el duelo de cuartos de final, se clasificará a semifinales y tiene rival confirmado. Se enfrentará a su par de Inglaterra, verdugo de Noruega en la instancia de los ocho mejores.
¿Cuándo juega Suiza en las semifinales del Mundial 2026 si vence a Argentina?
Si Suiza vence a Argentina, enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Este partido se jugará el miércoles 15 de julio desde las 14:00 horas (PET) en el Mercedes-Benz Stadium.
Dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026
Cuadro completo del Mundial 2026
Resultados de los cuartos de final del Mundial 2026
- Francia 2-0 Marruecos | Gillette Stadium | 9 de julio
- España 2-1 Bélgica | SoFi Stadium | 10 de julio
- Noruega 1-2 Inglaterra | Hard Rock Stadium | 11 de julio
- Argentina vs. Suiza | Arrowhead Stadium | 11 de julio
DATOS CLAVE
- Suiza vs Argentina define el último clasificado a semifinales el 11 de julio.
- Inglaterra será el rival de Suiza si vence en cuartos de final.
- El 15 de julio se jugará la semifinal en el Mercedes-Benz Stadium.