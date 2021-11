El sensible fallecimiento del periodista deportivo Pierre Manrique despertó los más cariñosos mensajes hacia su persona. Uno de ellos llega desde Argentina, donde hizo historia y generó una carrera exitosa. Martín Liberman recordó como mucho afecto al comunicador arequipeño.

'El Colorado' utilizó su cuenta de Twitter para dirigirse a quien en vida fue director de 'Las Voces del Fútbol'. Destacando su don de persona, su vida como profesional, y la calidad como periodista a carta cabal. Todo eso lo resumió en un conmovedor mensaje. El cual fue suscrito por todos sus seguidores en la caja de comentarios.

+ "Respetuoso y respetado": Juan Pablo Varsky despidió a Pierre Manrique tras fallecimiento

+ El mensaje de Maxi Mendaña tras el sensible fallecimiento de Pierre Manrique: "Confiaste en mí"

+ ¿Hernán Novick renovó? Universitario de Deportes deja pistas con enigmático mensaje

"No salgo de mi asombro y me invade la tristeza por la muerte de mi querido colega Pierre Manrique en Perú. Atento, cordial, amable, educado, investigador, gran productor y periodista. QEPD Pierre querido. Te fuiste demasiado temprano, pero dejaste huella. Mis sinceras condolencias". Fue lo que mencionó el ex conductor de Fox Sports.

Martín Liberman en la semana fue viral en nuestro país por los duros comentarios que dejó hacia Carlos Zambrano y Luis Advíncula. El periodista cuestionó sus rendimientos en Boca Juniors. No obstante ahora sacó su lado más humano, y saludó hasta el cielo a un colega de profesión, a quien admiró por su trabajo incansable del día a día.