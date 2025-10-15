Los motivos por los que Cueva tiene decidido irse de Emelec y volver a Perú

La situación de Emelec no es la mejor en estos momentos, este es un tema que se conocía desde un inicio. El club arrastraba problemas económicos, pero a pesar de esto Christian Cueva decidió darles una oportunidad y firmar por ellos dejando Cienciano. Ahora su destino parece estar más cerca de Perú que de Ecuador.

En este caso, la razón principal para poder irse del club ‘Bombillo’ es el tema económico. No están respetando los pagos que se le debe hacer y por esa razón está pensando en dejar el club lo más pronto posible. Ahora, es importante recordar que el jugador tiene contrato hasta mediados del 2026, por lo que su salida no es algo que se pueda lograr con facilidad.

En Studio Fútbol el periodista César Merlo dio a conocer lo siguiente: “A raíz de las deuda que hay con él y por un tema personal, el delantero evalúa la chance de volver a Perú. Su contrato con el Bombillo acaba a mitad de 2026“.

De esta forma su periplo por Ecuador acabaría a los tan solo 6 meses de haber llegado. Ya en el Perú se está hablando mucho de su vuelta y hasta hay un par de equipos que estarían interesados en contratarlo. Así que no sería para nada extraño verlo en la Liga 1 2026.

¿Qué equipos peruanos podrían fichar a Christian Cueva?

En este caso hay varios equipos peruanos que ha sonado el nombre de Cueva. El primero de ellos es Sport Boys, la magia de ‘Aladino’ podría llegar al puerto del Callao. El conjunto ‘chalaco’ lo ve como una opción interesante para poder reforzarse con miras a tener un plantel competitivo en la Liga 1 2026.

“A Christian Cueva lo ofrecieron a Sport Boys para el 2026. El siguiente paso es que el club analice el tema y, de ver con buenos ojos su llegada, comiencen las negociaciones. Está claro que SBA no puede realizar grandes gastos, pero sí un esfuerzo”, fue lo que dio a conocer el periodista Diego Sotomayor.

Pero no sería el único club peruano en el que suena el nombre de Christian Cueva. En Universitario de Deportes también lo ven con buenos ojos vistiendo la ‘crema’. Si bien se sabe que ‘Aladino’ es hincha de Alianza Lima, pues no ven nada raro que pueda llegar a Ate. Jorge Fossati podría ser el que termine de dar el empujón para que se concrete.

