El rumor sobre el posible regreso de Luis Advíncula a Alianza Lima ha generado gran expectativa en el mercado de pases. El club blanquiazul, en busca de refuerzos para 2026, habría iniciado negociaciones con Boca Juniors, equipo actual del “Rayo”, cuyo contrato finaliza a término de 2026, según informes de la prensa peruana.

Boca Juniors toma una determinación

Inicialmente, reportes de Perú, replicados en Argentina, indicaban que el defensor de 35 años estaba en la mira de Alianza Lima debido a su menor protagonismo en Boca. Se llegó a mencionar una oferta de 1.5 millones de dólares por una venta definitiva, sabiendo que tiene 12 meses de contrato por delante.

Luis Advíncula podría no llegar a Alianza Lima. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Sin embargo, la prensa argentina especializada en Boca Juniors, específicamente el periodista Emiliano Raddi de ESPN Argentina, desmintió categóricamente cualquier contacto formal entre Alianza Lima, la dirigencia de Boca Juniors o el propio jugador. Es información que recién pudo contrastar a primera hora del día, en el despacho correspondiente, para la cadena internacional.

Alianza Lima está lejos de contratarlo

Esta versión oficial desde el entorno de Boca Juniors y el futbolista peruano aclara que el futuro de Luis Advíncula está en el club de La Ribera hasta diciembre de 2026. A pesar de su reciente suplencia, la directiva y el cuerpo técnico lo consideran importante en el plantel.

La contradicción entre las fuentes peruanas (que afirman negociaciones avanzadas y cifras de traspaso) y las argentinas (que niegan cualquier acercamiento) muestra la complejidad y el hermetismo del mercado de fichajes. Aunque el interés de Alianza Lima por Advíncula es innegable, la desmentida sugiere que las gestiones, si existen, no han llegado a una etapa formal.

Luis Advíncula no define su futuro

La tendencia del mercado internacional indica que el interés de Alianza Lima por repatriar a una figura de la Selección Peruana es real. No obstante, el mensaje desde Buenos Aires es claro: Advíncula, por ahora, es jugador de Boca Juniors y su continuidad está asegurada hasta 2026. Los hinchas deberán esperar una confirmación oficial, pero la última versión recomienda que verlo en Matute a corto plazo es, de momento, solo un rumor mediático.