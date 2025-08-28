¿Adiós Pumas? Los 2 grandes de Argentina que seducen a Piero Quispe para sacarlo de la Liga MX

Piero Quispe estaría a punto de definir su futuro cercano. Si bien durante las últimas jornadas viene alternando en los Pumas de la UNAM, todo indica que ya habría sido notificado de que no se encuentra en los planes del comando técnico y que deberá buscar otro club. Frente a dicho escenario es que ahora hay dos clubes de la Liga Argentina que están interesados en contar con sus servicios.

De acuerdo a una reciente información del reconocido diario mexicano ‘RÉCORD‘, se ha filtrado el dato de que en la interna de los Pumas de la UNAM existe la consigna de liberar un cupo de extranjero para reforzarse en la ofensiva, por lo cual Piero Quispe sería el gran perjudicado del caso. Es por este motivo que equipos como San Lorenzo y Rosario Central estarían tras sus pasos.

“Los Pumas, que estrenaron a Aaron Ramsey en el empate frente a Puebla, podrían despedirse de Piero Quispe esta misma semana, luego de ya tener sobre la mesa un par de ofertas por el jugador peruano del Club Universidad Nacional”; señaló el medio azteca anteriormente expuesto y luego se pudo conocer que las propuestas vendrían de dos gigantes del fútbol argentino como claramente son San Lorenzo y Rosario Central.

¿Cómo le está yendo a Piero Quispe en Pumas de la UNAM?

La realidad de Piero Quispe en Pumas de la UNAM es que perdió espacio en el equipo titular desde que Efraín Juárez tomó la dirección técnica. Pese a ello, tampoco es que no viene jugando ni nada por el estilo ya que hasta el momento ha disputado un total de 8 partidos entre Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y la Leagues Cup, dando dos asistencias y no anotando ningún gol hasta ahora.

En cuanto a las actuales pretensiones de la directiva y del comando técnico del equipo universitario, distintas informaciones aseguran que quieren fichar a un delantero extranjero y ya tienen ocupadas las 9 plazas de fichajes foráneos, con lo cual Piero Quispe es el principal candidato para ser sacrificado para una contienda que estaría a punto de tener un desenlace en las próximas horas.

La realidad de Piero Quispe en la Selección Peruana

Por si fuera poco y lejos de sus mejores versiones con camiseta de los Pumas de la UNAM, Piero Quispe no fue convocado por Óscar Ibáñez a la Selección Peruana. De cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el volante nacional quedó al margen de las planificaciones estelares de un comando técnico que espera una renovación de la plantilla y que por ahora solo busca la regularidad de los jugadores que la integran.

