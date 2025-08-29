Es tendencia:
América de Cali anunció el regreso de Adrián Ramos y se debate el futuro de Luis Ramos, ¿va a Universitario?

La vuelta de Adrián Ramos hace dudar si Luis Ramos seguirá en los Diablos Rojos de Colombia. Tiene cesión hasta fin de año desde Cusco FC.

Por Hugo Avalos

Adrián Ramos vuelve a América de Cali y Luis Ramos suena en Universitario
© Composición BolavipAdrián Ramos vuelve a América de Cali y Luis Ramos suena en Universitario

América de Cali anunció la vuelta de Adrián Ramos para esta segunda parte del año. Cuando parecía que su etapa como futbolista profesional había llegado a su fin, la ‘Pantera’ decidió volver para tener un último paso por el club en donde es ídolo. Sin lugar a dudas, un movimiento sorprendente, pero que también invita a pensar en el futuro de Luis Ramos. ¿Se acerca a Universitario?

Adrián Ramos forma parte de las cuatro nuevas caras que llegaron a América de Cali en condición de agentes libres para este segundo semestre de 2025. Andrés Tello, Andrés Roa y Nicolás Hernández son los otros tres nombres que ya forman parte del plantel dirigido por Gabriel Raimondi (cuestionado y con riesgo de salida).

Sin duda, con el arribo del experimentado delantero, ex de la Selección Colombia, las posibilidades de titularidad en el ataque lucen difíciles para el peruano Luis Ramos. Rodrigo Holgado, Yojan Garcés y Dylan Borrero, más centralizado, ya aparecían como contendientes para pelearle el puesto. Ahora, se suma la ‘Pantera’.

¿Luis Ramos empieza a despedirse a América de Cali?

La situación de Luis Ramos empezará a ser un tema de debate en las próximas semanas y meses. Hay una realidad: termina su cesión desde Cusco FC en diciembre y, allí, se deberá tomar una decisión. ¿América de Cali comprará su pase o volverá a Perú?

Las últimas informaciones hablan de un interés muy concreto de Universitario por tenerlo para 2026. No es una novedad, ya que en el último mercado hubo negociaciones para su llegada, pero la cláusula para comprarlo a Cusco y la compensación a los Diablos Rojos lo hizo imposible.

Mientras Universitario no le pudo meter goles a Alianza Lima, esto hizo Luis Ramos para América de Cali

Para fin de año, si no es que antes, Universitario de Deportes tiene la intención de volver a la carga. Según el periodista Gustavo Peralta de L1 Max, “no sería sorpresa” si Luis Ramos juega en la ‘U’ el próximo año. Por lo cual, la posibilidad está más que latente.

Si bien Adrián Ramos llegará para ser opción hasta diciembre (salvo que renueve por un año más), al igual que la cesión de Luis Ramos, evidentemente, América de Cali puede empezar a pensar en un futuro sin el peruano.

Las estadísticas de Luis Ramos en América de Cali

Con apenas unos meses en el club por su llegada en febrero de este año, Luis Ramos ha sido un delantero cumplidor en América de Cali. En 35 partidos (1,810 minutos) que ha jugado, marcó 9 goles y dio 2 asistencias.

Ramos lleva 3 goles en el Torneo Finalización y vive, posiblemente, su mejor momento en el conjunto colombiano. Ahora, le llega la chance de la Selección Peruana donde deberá tomar el lugar que deja Paolo Guerrero, quien no fue convocado para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

hugo avalos
Hugo Avalos
