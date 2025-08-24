Mientras Universitario no le pudo meter goles a Alianza Lima, esto hizo Luis Ramos para América de Cali

Universitario de Deportes tuvo todo para ganar el partido frente Alianza Lima, pero no encontró un delantero que pueda marcar la diferencia dentro del área. Este es un tema que el cuadro ‘crema’ viene arrastrando por años, pues no encuentra un atacante que convenza dentro del área. Mientras tanto en Colombia Luis Ramos sigue marcando y demostrando ser un 9 confiable.

Publicidad

Publicidad

Otro Clásico que termina con un empate este año 2025. Lo curioso de este último encuentro fue que acabó sin goles a pesar del buen presente de ambos. Su participación en su último juego por Copa Libertadores en el caso de la ‘U’ y Copa Sudamericana de los ‘Blanquiazules’ fueron muy buenos. Pero en la Liga 1 no demostraron un buen nivel. Faltando el olfato goleador de un 9 de área.

Empate sin goles entre Universitario y Alianza Lima (Foto: Liga 1).

Luis Ramos enloquece Colombia

En el caso de Luis Ramos también participó en un Clásico este fin de semana. Justo a la misma hora el América de Cali se enfrentó a Atlético Nacional en el Clásico Popular de Colombia. En este duelo el peruano fue considerado en el once titular y no decepcionó nada.

Publicidad

Publicidad

En este caso el peruano apareció por los aires para anotar el empate a los 29 minutos. Rafael Carrascal metió un centro venenoso dentro del área del ‘Verde’ para encontrar muy bien ubicado al peruano, que con un golpe de cabeza preciso venció las redes de David Ospina. El exportero de la Selección de Colombia se quedó parado al ver que no podía hacer nada ante tremendo cabezazo.

Tweet placeholder

Al final este encuentro también acabó con un empate en el marcador. Solo que se llegó a marcar un 1-1 dentro del terreno de juego. Luis Ramos en este caso estuvo en cancha hasta los 70 minutos, Rodrigo Holgado terminó ingresando en su lugar.

Publicidad

Publicidad

¿Luis Ramos jugará en Universitario o Alianza Lima?

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista Gustavo Peralta, Ramos tendría todo acordar para jugar en Universitario de Deportes el próximo año. Esto debido a que su cláusula sería más barata si deja América de Cali y con ello podrían hacer que deje Cusco FC.

El mismo delantero de 25 años estaría muy interesado en ponerse la ‘crema’, pero no se descarta que aparezca Alianza Lima para intentar robárselo. Esto debido a que en este caso el cuadro ‘blanquiazul’ tiene una mayor capacidad económica para poder ficharlo. Pero lo que se ha logrado conocer es que ya intentaron contratarlo, pero este se negó a ir a Matute.

ver también Brutal patada ‘karateca’ de Kevin Quevedo a José Carabalí: se fue expulsado en Universitario vs. Alianza Lima