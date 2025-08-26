Lo que Luis Ramos le dirá a Paolo Guerrero sacudirá a toda la Selección Peruana

Luis Ramos es el único centrodelantero que tiene la actual lista de convocados del técnico Óscar Ibáñez para la Selección Peruana. Si bien Alex Valera también había sido llamado, el delantero quedó descartado por una lesión. Ahora, sin la presencia ni de Paolo Guerrero ni de Gianluca Lapadula, Ramos dejó en claro que tendrá que hablar con el ‘Depredador’.

Charlando en vivo con L1 MAX, el delantero Luis Ramos contó sus impresiones sobre su convocatoria a la Selección Peruana y también reveló que tiene una charla pendiente con Paolo Guerrero.

“Siempre traté de jugar con la ‘9’ en todos los clubes en los que estuve, pero hoy en día Paolo Guerrero está usando la ‘9’ en la Selección”, comenzó Luis Ramos con su relato.

Luego, continuando con la explicación, Luis Ramos dejó en claro que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para quedarse con la camiseta nueve de la Selección Peruana: “Cuando debuté con Perú yo no la pedí, solo me la dieron. Seguro conversaré con Paolo para pedirle la ‘9’”, sostuvo el delantero.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Paolo Guerrero?

Luis Ramos dijo que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para jugar con su camiseta número nueve en la Selección Peruana. Hay que recordar que ni Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula fueron convocados por el técnico Óscar Ibáñez para jugar en la última fecha doble de las Eliminatorias.

Viendo la lista de convocados que hizo el técnico Óscar Ibáñez, se presume que el delantero Luis Ramos será el único centrodelantero de la Selección Peruana. Ante esto, lo más probable es que sea el nueve titular de Perú ante Uruguay y Paraguay.

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias?

Perú juega ante Uruguay este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias. El partido se dará desde las 6:30 PM en el estadio Centenario de Montevideo.

La lista de convocados de Perú

Lista oficial completa de los convocados de Perú para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias:

Pedro Gallese (Orlando City)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Carlos Cáceda (Melgar)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Abram (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Oliver Sonne (Burnley)

Marcos López (Copenhague)

Matías Lazo (Melgar)

Renato Tapia (Al Wasl)

Erick Noriega (Gremio)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Christofer Gonzales (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Sergio Peña (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

José Rivera (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luis Ramos (América de Cali)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Joao Grimaldo (Riga FC)

