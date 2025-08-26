Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Lo que Luis Ramos le dirá a Paolo Guerrero sacudirá a toda la Selección Peruana

Luis Ramos empieza un debate sobre la Selección Peruana y ya sabe que tendrá que hablar con Paolo Guerrero.

Por Aldo Cadillo

Luis Ramos y Paolo Guerrero.
© Producción Bolavip.Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Luis Ramos es el único centrodelantero que tiene la actual lista de convocados del técnico Óscar Ibáñez para la Selección Peruana. Si bien Alex Valera también había sido llamado, el delantero quedó descartado por una lesión. Ahora, sin la presencia ni de Paolo Guerrero ni de Gianluca Lapadula, Ramos dejó en claro que tendrá que hablar con el ‘Depredador’.

Publicidad

Charlando en vivo con L1 MAX, el delantero Luis Ramos contó sus impresiones sobre su convocatoria a la Selección Peruana y también reveló que tiene una charla pendiente con Paolo Guerrero.

“Siempre traté de jugar con la ‘9’ en todos los clubes en los que estuve, pero hoy en día Paolo Guerrero está usando la ‘9’ en la Selección”, comenzó Luis Ramos con su relato.

Luego, continuando con la explicación, Luis Ramos dejó en claro que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para quedarse con la camiseta nueve de la Selección Peruana: “Cuando debuté con Perú yo no la pedí, solo me la dieron. Seguro conversaré con Paolo para pedirle la ‘9’”, sostuvo el delantero.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Paolo Guerrero?

Luis Ramos dijo que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para jugar con su camiseta número nueve en la Selección Peruana. Hay que recordar que ni Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula fueron convocados por el técnico Óscar Ibáñez para jugar en la última fecha doble de las Eliminatorias.

Viendo la lista de convocados que hizo el técnico Óscar Ibáñez, se presume que el delantero Luis Ramos será el único centrodelantero de la Selección Peruana. Ante esto, lo más probable es que sea el nueve titular de Perú ante Uruguay y Paraguay.

Publicidad
Christian Cueva no fue convocado a Perú y se conoció el motivo que tiene Óscar Ibáñez: “No lo quiere porque…”

ver también

Christian Cueva no fue convocado a Perú y se conoció el motivo que tiene Óscar Ibáñez: “No lo quiere porque…”

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias?

Perú juega ante Uruguay este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias. El partido se dará desde las 6:30 PM en el estadio Centenario de Montevideo.

Erick Noriega ante un gran desafío: el brutal reto que tendrá en su debut en el Gremio vs. Flamengo

ver también

Erick Noriega ante un gran desafío: el brutal reto que tendrá en su debut en el Gremio vs. Flamengo

La lista de convocados de Perú

Lista oficial completa de los convocados de Perú para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias:

  • Pedro Gallese (Orlando City)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Carlos Cáceda (Melgar)
  • Carlos Zambrano (Alianza Lima)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • Miguel Trauco (Alianza Lima)
  • Luis Abram (Sporting Cristal)
  • César Inga (Universitario)
  • Luis Advíncula (Boca Juniors)
  • Oliver Sonne (Burnley)
  • Marcos López (Copenhague)
  • Matías Lazo (Melgar)
  • Renato Tapia (Al Wasl)
  • Erick Noriega (Gremio)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
  • Christofer Gonzales (Sporting Cristal)
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Sergio Peña (Alianza Lima)
  • Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)
  • José Rivera (Universitario)
  • Andy Polo (Universitario)
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima)
  • Luis Ramos (América de Cali)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
  • Joao Grimaldo (Riga FC)
Publicidad

Encuesta

¿Ramos debe ser titular en Perú?

YA VOTARON 0 PERSONAS

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Tiene 16 goles en el año, pero para Óscar Ibáñez no existe en la Selección Peruana
Selección Peruana

Tiene 16 goles en el año, pero para Óscar Ibáñez no existe en la Selección Peruana

Las bajas de la Selección Peruana para las últimas dos fechas de Eliminatorias
Selección Peruana

Las bajas de la Selección Peruana para las últimas dos fechas de Eliminatorias

Paolo Guerrero tendrá despedida emotiva con la Selección Peruana tras no ser convocado
Selección Peruana

Paolo Guerrero tendrá despedida emotiva con la Selección Peruana tras no ser convocado

Oliver Sonne con su tremendo golazo en el Burnley rompió un récord dentro del fútbol inglés
Peruanos en el exterior

Oliver Sonne con su tremendo golazo en el Burnley rompió un récord dentro del fútbol inglés

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo