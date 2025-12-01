Arabia Saudita discriminó a Alex Valera y así lo reveló el goleador de Universitario: “Pasé por muchas cosas”

En 2023, Alex Valera decidió emprender su primera aventura en el extranjero. Tras destacarse como goleador en Universitario, el delantero nacional fichó por Al Fateh de Arabia Saudita, donde ya jugaba su compatriota Christian Cueva.

Publicidad

Publicidad

Aunque al inicio se esperaba que su adaptación al fútbol del Medio Oriente fuera sencilla, la realidad fue distinta: Valera no solo tuvo escasos minutos en cancha, sino que también enfrentó episodios de discriminación dentro del equipo.

Alex Valera en Al Fateh

La dura revelación de Alex Valera sobre su paso por Arabia

En una reciente entrevista con Willax, Alex Valera relató que vivió momentos difíciles al llegar a Arabia Saudita, ya que tanto su entrenador como los directivos del club lo rechazaban. Aún así, destacó que esas experiencias le permitieron crecer y madurar, tanto en lo personal como en lo profesional.

Publicidad

Publicidad

“Sí, pasé muchas cosas de discriminación. Pasé por mucho rechazo del entrenador y por los dirigentes del club. Yo en ningún lugar he tenido problemas, siempre he tratado de ser profesional en todo. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? No estuve 100% entregado por cosas extradeportivas”, detalló sobre lo que tuvo que pasar en dicho país.

Posterior a ello, explicó de qué manera lo impactó el cambio cultural: “Son costumbres diferentes, distintas, pero sobre todo que fui solo. No sabía el idioma”.

ver también “Siempre me gustó”: el campeón de Sudamérica que podría sacar a Álex Valera de Universitario

Sin embargo, aclaró que no se arrepiente de haber dejado Perú para ir en busca de sus sueños. “No, son cosas que te ayudan a madurar. Fue mi primera experiencia afuera. Me tocó la más dura, pero son experiencias que uno tiene por si toca salir de nuevo“.

Publicidad

Publicidad

¿Quiere volver a jugar en el extranjero?

El delantero de Universitario no descartó la posibilidad de tomarse su revancha en el extranjero. Sin embargo, subrayó que, por el momento, su prioridad es el cuadro ‘merengue’ y cumplir con el año restante de su contrato.

“La revancha siempre la he tenido. Siento que aún puedo dar para nuevos retos. Pero bueno, ahora estoy en Universitario, estoy 100% entregado y aún me queda un año más de contrato en la ‘U'”, explicó.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Alex Valera reveló que sufrió discriminación y rechazo por parte del entrenador y dirigentes en el club Al Fateh de Arabia Saudita.

Alex Valera fichó por Al Fateh de Arabia Saudita en 2023, donde también jugaba su compatriota Christian Cueva.

Alex Valera afirmó que no se arrepiente de la experiencia, a pesar de que “no – estuve 100% entregado por cosas extradeportivas”.

Publicidad