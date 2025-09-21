¿Oliver Sonne perjudicado por la Selección Peruana? Burnley despierta desconfianza tras su convocatoria

La prometedora campaña de Oliver Sonne en el Burnley ha sufrido un contratiempo inesperado y polémico. Por segunda vez consecutiva, el defensor fue excluido de la convocatoria para un encuentro de la Premier League. Esta decisión es particularmente llamativa, ya que se produce después de su viaje a la Selección Peruana, donde prácticamente no tuvo minutos importantes en cancha, siendo respaldado por la hinchada ante el criterio de Óscar Ibáñez.

Oliver Sonne no la pasa bien en Inglaterra

La situación es preocupante, puesto que el lateral o volante por derecha, quien fue titular en la jornada inicial de la Premier League, ha visto interrumpido su desarrollo justo tras representar a su país, posiblemente. El caso de Sonne no es un incidente aislado; se observa un patrón recurrente en el que varios futbolistas peruanos en ligas de alto nivel experimentan un deterioro en su situación en sus clubes tras ser convocados a la selección.

Aunque los clubes justifican estas decisiones en la gestión de la carga física y el desgaste de los viajes, para los aficionados y la prensa resulta evidente que el sacrificio de estos jugadores a menudo no se traduce en beneficios, sino en una disminución de minutos y de ritmo de competición. Esto genera un efecto adverso que parece afectar a los talentos peruanos en el extranjero. La decisión del Burnley, presentada como una medida preventiva para evitar lesiones, ha colocado a Sonne en una posición incómoda.

Oliver Sonne antes del partido contra Manchester United. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

¿Cuál será el futuro de Oliver Sonne?

El futbolista, quien ya se había ganado la confianza de su entrenador al debutar como titular en la Premier League, ahora se ve obligado a luchar desde cero para recuperar su puesto. Surge la interrogante de si el club inglés percibe su participación en la selección como un problema que afecta su rendimiento, más que como un factor positivo para su desarrollo. Esta situación genera un debate inevitable sobre si la Federación Peruana de Fútbol debería priorizar la situación de sus extranjeros, para no perjudicar su consolidación en clubes europeos.

En última instancia, el porvenir de Sonne en el Burnley parece incierto. Lo que para muchos debería haber sido motivo de orgullo, la convocatoria a la Selección Peruana, se ha convertido, al menos a corto plazo, en un obstáculo en su carrera. El desafío para el lateral será demostrar que este revés es temporal y que puede superar lo que muchos ya denominan el “costo” de representar a su país, una pesada carga que parece seguir a los jugadores que viajan desde Europa para vestir la camiseta de la bicolor.

