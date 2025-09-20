No solo Felipe Chávez: el otro alemán que pide Selección con tremendo partidazo

Se acabó una etapa importante en la Selección Peruana y se viene una renovación casi obligada. Los referentes más valiosos del conjunto nacional están llegando al final de sus carreras. Por ese motivo es hora de las caras nuevas y se espera que en octubre y noviembre se comience una era totalmente nueva en el equipo patrio.

Manuel Barreto fue nombrado entrenador provisional para los siguientes juegos y está viendo el tema de la renovación. El primero que tiene en mente es Felipe Chávez, el futbolista del Bayern Múnich tendrá su primera oportunidad en el equipo mayor. Esto gracias a su rendimiento en el fútbol internacional, que le ha permitido ganarse un lugar en la plantilla nacional.

Pero todo indica que no sería el único alemán que podría llegar a la selección mayor. Pues hay un jugador que está haciendo los méritos necesarios para tener su oportunidad con la camiseta nacional. Viene haciendo una notable campaña a nivel personal, por lo que se espera que pueda ser tomado en cuenta.

¿Quién es el alemán que jugaría por la Selección Peruana?

Estamos hablando de Fabio Gruber, el defensor central del FC Nürnberg no es cualquier futbolista. Hablamos de un joven de 23 años de edad que ya es capitán en su equipo a pesar de haber sido fichado recién el año pasado. En poco tiempo demostró ser un líder y no solo se quedó con el puesto, sino que también con el brazalete de capitán.

Justo ahora que se habla mucho de caras nuevas, este central demostró en Alemania ser un fuera de serie. Pues en el choque contra Bochum fue importante para darle el triunfo a su equipo por 2-1. El número 4 germano disputó los 90 minutos y hasta logró anotar un gol. Pero para su mala suerte el VAR terminó por anular después de ver una acción casi milimétrica.

A pesar de esto, su equipo logró una importante victoria que les ha permitido sumar sus primeros tres puntos esta temporada. Hasta el momento no conocían lo que era ganar y se encontraban en el fondo de la tabla, pero han logrado salir momentáneamente del sótano esta jornada. Se espera que este sea el comienzo de una mejoría para que peleen por la permanencia.

¿Fabio Gruber será llamado por la Selección Peruana?

Su llamado para el mes de octubre es un poco complicado pues se sabe que todavía no tiene los papeles en regla. Esto hace que no pueda ser elegible, pero todo dependerá de la FPF poder contactarlo y comenzar con los trámites como pasó con Oliver Sonne en su momento.

Lo que si se sabe, que para el mes de noviembre lo tendrán como invitado en el equipo patrio. Esto con la idea que pueda ir conociendo el ambiente y aprovechando que estarán en Europa, poder conocerlo y tenerlo un contacto más cercano con él.

