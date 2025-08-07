Una lamentable noticia llega desde Brasil respecto al futuro de André Carrillo. En un comunicado oficial de último minuto, Corinthians confirmó que el extremo peruano sufrió una grave lesión. Pero no solo eso, también reveló que tendrá que ser operado de urgencia.

Todo empezó durante el duelo entre Palmeiras vs. Corinthians por los octavos de final de la Copa Brasil. Jugando de visita por la vuelta del cotejo, André Carrillo sufrió una fuerte lesión y fue cambiado en el minuto 52 del partido.

A raíz de esta fuerte situación, Corinthians le realizó exámenes y los resultados fueron contundentes: André Carrillo padece una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, por lo que tendrá que ser operado dentro de los próximos días.

Así lo confirmó Corinthians en el parte médico oficial de André Carrillo, en el que confirma una fuerte lesión del extremo peruano: “André Carrillo: diagnosticado con una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, será operado en los próximos días”, reveló el cuadro ‘Timao’.

Carrillo entrenando con Corinthians. (Foto: Corinthians)

¿Qué lesión tiene André Carrillo?

André Carrillo se lesionó los ligamentos del tobillo izquierdo. Ahora, según lo que indica Corinthians, el extremo será operado, lo que hace indicar que es una lesión muy grave. Ante esto, su recuperación podría tardar varios meses en recuperarse. Lo más probable es que no vuelva a jugar en lo que resta del año.

¿André Carrillo se retira del fútbol?

André Carrillo tiene 34 años y su continuidad en el fútbol profesional entró en plática luego de saber que tendrá una cirugía por lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. Teniendo contrato con Corinthians hasta diciembre del 2026, veremos qué pasa luego de su recuperación.

