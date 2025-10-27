Después de 2 meses Boca Juniors volvió a usar a Luis Advíncula en un partido oficial

Luis Advíncula este 2025 no ha tenido la mejor de las oportunidades en Boca Juniors, pasó de ser uno de los mejores jugadores la temporada pasada a uno que no tiene minutos. El cuerpo técnico decidió verlo como una segunda opción por el lateral derecho, por lo que hace más de dos meses viene siendo la banca de suplentes su puesto ideal.

Publicidad

Publicidad

Este lunes 27 de octubre fue el día en que el ‘Rayo’ volvió a las canchas, después de estar mucho tiempo viendo todo como espectador de lujo, le tocó la chance de estar otra vez en la cancha. El lateral por la derecha ingresó al minuto 58 por Juan Barinaga, quien justamente es el que terminó de ganarle el puesto en el elenco ‘xeneize’.

Pese a solo tener 32 minutos dentro del terreno de juego, el peruano hizo un buen papel. Siendo bastante ordenado en su posición, consiguiendo 3 de 3 entradas exitosas, también ganar 4 de 5 duelos en el piso, sin mencionar que venció en 2 de 2 juegos aéreos.

Se espera que este buen partido termine por ayudar a que Advíncula pueda ser un jugador que tenga más oportunidades en el primer equipo. Por lo pronto parece que es complicado su permanencia pensando para el próximo año, algo que seguramente ya tendrá que verlo en su momento. Pues se habla mucho de su vuelta a la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

¿Luis Advíncula jugará en el fútbol peruano el 2026?

Esta es una de las grandes novedades que podría tener la Liga 1 2026, la presencia de Advíncula nuevamente en el país. Se habla de dos posibilidades para que regrese al torneo nacional. Por un lado está Sporting Cristal, club que es el que tendría la ventaja por ser el que lo tuvo desde menores. Pero Alianza Lima intentará romper la billetera para tenerlo en Matute.

¿Advíncula deja Boca Juniors? (Foto: Getty).

La lucha por el ‘Rayo’ está bastante peleada por el momento. Justo esto dos equipos necesitan reforzar la banda derecha, así que va a estar interesante ver quien termina de llevárselo. Lo cierto es que será un buen agregado al fútbol peruano que se va llenando de mundialistas que están en el ocaso de su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

ver también Luego de debutar con la Selección Peruana: el suplicio que vive Felipe Chávez en Bayern Múnich II