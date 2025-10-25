Luego de debutar con la Selección Peruana: el suplicio que vive Felipe Chávez en Bayern Múnich II

Felipe Chávez pudo debutar con la Selección Peruana hace algunas semanas. Luego de tantos rumores en el ámbito deportivo local, el volante que milita actualmente en Bayern Múnich II fue convocado por Manuel Barreto y tuvo minutos en el amistoso internacional frente a la Selección Chilena el pasado 10 de octubre en la ciudad de Santiago. Curiosamente, luego de dicho encuentro es que no ha podido encontrar regularidad en su equipo.

Parece mala suerte o simplemente una jugada del destino para para ponerlo a prueba, pero desde que Felipe Chávez vistió la camiseta de la Selección Peruana en los últimos minutos del partido ante la Selección Chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida ha estado lesionado. A raíz de esta situación es que no ha podido disputar ni un partido de manera oficial con Bayern Múnich II, así que desde ahora genera preocupación que pueda volver a sus mejores versiones.

Hasta el momento, el volante nacido en Alemania y que tiene raíces incaicas se ha perdido un total de 3 partidos entre la UEFA Youth League y la Regionalliga con Bayern Múnich II. Si bien en el pasado reciente venía teniendo mucha continuidad y destacando en gran medida, ya que justamente por ello fue citado por Manuel Barreto, en la actualidad podríamos decir incluso que empezaría a complicar su futuro cercano en la Selección Peruana si tenemos en cuenta que en el mes de noviembre se jugarán 2 amistosos internacionales frente a Rusia y Chile.

¿Cuándo podría volver a jugar Felipe Chávez y qué chances tiene de ser convocado por Perú?

De acuerdo a recientes informaciones, se sabe que Felipe Chávez volvió a Bayern Múnich II con una sobrecarga muscular luego del amistoso entre Chile vs. Perú que se disputó el pasado 10 de octubre en Santiago. Si bien no se ha detallado exactamente cuándo volvería a competir, se espera que pueda ser citado para el duelo que sostendrá su equipo frente a PSG por la UEFA Youth League. La idea del club bávaro es no apurarlo y esperar que se recupere al 100% físicamente.

En cuanto a las chances que tiene de ser nuevamente a la Selección Peruana, lo ideal sería que vuelva a tener minutos en el fútbol alemán para que empiece a agarrar ritmo de competencia, ese mismo que quizá perdió un poco durante las últimas semanas. Desde la interna de Videna están conscientes que seguirán probando nuevos rostros en la próxima fecha FIFA de noviembre, así que Felipe Chávez es uno de los principales candidatos a liderar dicho recambio.

Día y hora de los partidos de la Selección Peruana en el mes de noviembre

En el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre, la Selección Peruana enfrentará a Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hora local en el Gazprom Arena de San Petersburgo y luego se enfrentará a Chile el martes 18 de noviembre a las 11:00 hora local en el Stadion Fisht de Sochi. Es importante mencionar que la convocatoria de Manuel Barreto se dará a conocer la siguiente semana, así que habría que estar al pendiente de las novedades y si es que finalmente Felipe Chávez lograr recuperarse para ser citado.

