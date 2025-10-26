¿Lo llamarán a la Selección Peruana? Con gol de Jeriel De Santis Caracas FC volvió a ganar

Uno de los delanteros que no fue muy querido en el Perú es Jeriel De Santis, quien terminó saliendo por la puerta de atrás de Alianza Lima. Los hinchas no soportaron sus constantes errores a la hora de definir, por esa razón terminó del equipo. Pero su situación hoy en día es muy diferente y se viene coronando como goleador en el fútbol venezolano.

El 9 nacional viene haciendo muy bien las cosas de cara al arco y de forma consecutiva volvió a marcar. El Caracas FC esta vez se enfrentó a Metropolitanos en condición de visitante por el Grupo B de la fase final del Torneo Clausura. Encuentro que terminó en un gran triunfo para los ‘Rojos del Ávila’ que ya se encuentran primeros en su zona.

En este caso el venezolano con ascendencia peruana convirtió el 3-0 en el Olímpico frente a Metropolitanos. Pase en largo que le dio su compañero José Hernández Chavez para que este tan solo tenga la necesidad de empujarla. Siendo este su segundo tanto en esta fase definitiva.

Con respecto al encuentro, terminó con un marcador de 2-3 a favor del Caracas FC que sube al primer lugar en el grupo B con 7 puntos. Mientras tanto, Carabobo y Deportivo Táchira empataron 1-1.

¿Veremos a Jeriel De Santis en la Selección Peruana?

Actualmente la Selección Peruana se encuentra en la búsqueda de nuevos jugadores para formar un plantel renovado. Una de las posiciones que más se necesita jugadores es justamente la de atacante y Jeriel De Santis podría llegar a ser una de las opciones para que sea parte del equipo de Manuel Barreto en el mes de noviembre.

Con este último partido el atacante nacional llega a la suma de 14 goles en el año, una suma bastante importante. No solo ha hecho goles a nivel nacional en Venezuela, sino también en torneos internacionales como es la Copa Sudamericana.

Habrá que ver si Barreto confía en un jugador como De Santis o se mantiene con Luis Ramos y Alex Valera. Justamente estos dos últimos están en una buena situación, tal como pasa con Gianluca Lapadula que se viene convirtiendo otra vez en un jugador importante en Italia.

