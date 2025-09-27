El complicado panorama de Felipe Chávez en Bayern Múnich y que podría alejarlo de la Selección Peruana

La presencia de Felipe Chávez en Bayern Múnich representa ser una de las enormes esperanzas que podría tener el balompié nacional, sobre todo si hablamos de que está llamado a comandar positivamente la próxima lista de convocados de la Selección Peruana de cara a los amistosos internacionales de octubre y noviembre. Lamentablemente, una situación de último momento podría complicar su arribo a Videna.

¿De qué se trata? Resulta que Felipe Chávez padece de una lesión que incluso le impidió jugar el día de hoy en el dura derrota de Bayern Múnich frente a Würzburger Kickers por la fecha de la Regionalliga de Alemania. Si bien todavía no se ha podido aclarar exactamente cuál es la dolencia o en todo caso cuánto tiempo le tomaría recuperarse, las alarmas empezaron a sonar con fuerza en la interna de la Selección Peruana.

Fuente: @MDeportivope

Publicidad

Publicidad

Ahora que Manuel Barreto fue designado como el entrenador interino de la Blanquirroja por lo que resta del presente año 2025, es un secreto a voces en el ámbito deportivo local que Felipe Chávez contaría con la confianza de liderar la nueva camada de jugadores citados para los amistosos internacionales. El próximo duelo ante Chile en condición de visita sería una buena oportunidad para verlo, pero ahora habría que esperar si puede llegar al 100% en lo físico.

¿Cuál es el plan de la Selección Peruana para los amistosos de este 2025?

Teniendo en cuenta que la Selección Peruana fracasó en las más recientes Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y que no hay preparación oficial para un determinado campeonato, los próximos amistosos internacionales serán claves para probar nuevos jugadores y uno de los que más genera tendencia es Felipe Chávez. Gracias a su buen momento en Bayern Múnich y los elogios que recibe en Europa es que causa expectativa de lo que pueda hacer.

Fuente: La Bicolor

Publicidad

Publicidad

Es muy probable que en Videna ya estén muy al pendiente de la confición física del volante con raíces peruanas y esperan información exacta por parte de Bayern Múnich para determinar el grado de la lesión que lo separó del duelo hoy por la Regionalliga de Alemania. La lista de convocados para el duelo ante Chile se dará a conocer la próxima semana y los siguientes días serán claves para determinar quienes la integran en este recambio generacional que se busca.

Los números de Felipe Chávez con Bayern Múnich en lo que va de la temporada 2025/26

Vistiendo la camiseta de Bayern Múnich, Felipe Chávez lleva un total de 8 partidos disputados en lo que va de la presente temporada 2025/26. Entre la Regionalliga de Alemania y la UEFA Youth League tiene 3 goles anotados y 2 asistencias, con lo cual demuestra un importante crecimiento durante el último tiempo. Pese a que actualmente está lesionado y que no sabe el tiempo que estará fuera de las canchas, habría que estar al pendiente de su evolución para tenerlo por primera vez en la convocatoria mayor de la Selección Peruana.

Fuente: Bayern Múnich

Publicidad

Publicidad

ver también El apodo que le puso el DT de Bayern Múnich a Felipe Chávez