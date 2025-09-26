Es tendencia:
Pudo ser compañero de Piero Quispe en Sydney FC y lo que hará Douglas Costa para jugar con Erick Noriega en Gremio

Douglas Costa es agente libre en estos momentos y estaría dispuesto a realizar un tremendo esfuerzo para compartir el mismo vestuario que Erick Noriega en Gremio.

Por Renato Pérez

Piero Quispe, Erick Noriega y Douglas Costa.
© Composición BOLAVIP.Piero Quispe, Erick Noriega y Douglas Costa.

Nuestros compatriotas tienen bastante que ver en el futuro futbolístico que le espera a Douglas Costa. Así es, el delantero brasileño con actualmente 35 años de edad es agente libre luego de desvincularse de las filas de Sydney FC de Australia, club en donde por cierto pudo jugar al lado de Piero Quispe al recientemente haber sido fichado. Aludiendo motivos personales por la decisión que tomó de irse del equipo, ahora el zurdo planea volver al Brasileirao.

Resulta que durante las últimas horas se ha podido filtrar la información de que Douglas Costa tentaría la posibilidad de regresar a Gremio de Porto Alegre muy pronto y así sacarse la espina de lo que fue complicada estadía en el año 2021 cuando terminó yéndose al descenso y muy peleado con la hinchada. Bueno, ahora desea una especie de revancha y compartiría vestuario con un Erick Noriega que poco a poco viene ganándose un lugar en el equipo titular.

Gracias a una revelación compartida por el reconocido comunicador deportivo Diego Torbes, Douglas Costa estaría dispuesto a dejar en el pasado una deuda pendiente e incluso cobrar una remuneración mucho menor a la que vienen percibiendo los jugadores en la plantilla. La finalidad del atacante es cambiar la imagen que dejó en el club de sus amores y regresar por la puerta grande para ahora sí hacer bien las cosas.

Los detalles sobre la intención de Douglas Costa de regresar a Gremio de Porto Alegre

Douglas Costa ha sido contactado por clubes de Brasil y del extranjero, pero su prioridad es quedarse en Brasil. Quiere regresar al Gremio, reconstruir su imagen ante la afición y luchar por los objetivos del club. Estaría dispuesto a suspender el cobro de su deuda con el club (más de R$5 millones) y aceptar un salario muy inferior al del equipo”; comentó el periodista brasileño Diego Torbes a través de cuenta oficial de ‘X’ respecto a la postura del atacante brasileño.

Respecto a la actualidad de Douglas Costa y a cómo se encuentra en el aspecto netamente físico debido al tiempo que lleva sin disputar un partido oficial desde que terminó la temporada en el fútbol australiano y dejó de competir con camiseta de Sydney FC, se supo lo siguiente: “Douglas continúa entrenando duro y parece estar en excelente forma física. Solo necesita recuperar la forma física para los partidos (su último partido fue el 3 de mayo)”.

¿Cuánto cuesta actualmente Douglas Costa en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Douglas Costa tiene una cotización internacional de 650 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2.6 millones. Sin vínculo contractual en estos momentos, veremos finalmente si es que termina regresando a Gremio de Porto Alegre y juega muy pronto al lado de Erick Noriega. Todo está en las manos de la directiva brasileña y claro que también en la determinación del entrenador Mano Menezes.

Los equipos en donde jugó Douglas Costa a lo largo de su carrera

  • Gremio
  • Shajtar Donetsk
  • Bayern Múnich
  • Juventus
  • Los Ángeles Galaxy
  • Fluminense
  • Sydney FC
