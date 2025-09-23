El apodo que le puso el DT de Bayern Múnich a Felipe Chávez

El momento que viene viviendo Felipe Chávez en el Bayern Múnich es bastante bueno. El mediocampista ofensivo peruano está haciendo goles y esto le ha hecho que se gane un nuevo apodo. Lo más curioso, es que el mismo entrenador del equipo juvenil ‘Bávaro’ es el que le puso este sobrenombre al ver su gran rendimiento en el campo.

El peruano de 18 años de edad está teniendo un gran rendimiento en el equipo de Reserva del Bayern Múnich, en donde demostró en el más alto nivel de la UEFA Youth League. El torneo que viene a ser la Champions League, pero de los equipos juveniles de los clasificados a este certamen internacional.

En este certamen el peruano comenzó con el pie derecho, pues en su debut anotó dos golazos que dieron mucho que hablar en Europa. Lastimosamente su equipo no pudo mantener el resultado a su favor y terminaron cayendo por 3-2. Pese a la derrota, los elogios se los llevó el mediocampista nacional que ya viene deslumbrando fútbol de gran calidad.

¿Cuál es el nuevo apodo de Felipe Chávez en Bayern Múnich?

El entrenador Peter Gaydarov viene maravillado por el gran rendimiento del mediocampista nacional. Que a pesar de su juventud es un referente en el conjunto de Bayern Múnich. Se ha ganado el puesto a punta de grandes actuaciones y por eso no paran de reconocer su calidad con el balón en los pies.

Es así como en una entrevista reconoció al peruano con el siguiente apodo: “Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’”. Fueron las palabras del DT búlgaro, que al mismo estilo de Cristiano Ronaldo lo termina llamando el ‘Sr. Youth League’.

Por otro lado, también destacó el gran talento que tiene para sorprender a sus rivales. “Sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”.

Por su lado, Felipe Chávez también habló de su gran debut y explicó: “los partidos internacionales siempre tienen un atractivo especial para mí. Fue aún más gratificante empezar la temporada de la Youth League con dos goles. Quiero ser el líder en cada partido y aportar mi granito de arena para el éxito”.

Felipe Chávez la gran novedad de la Selección Peruana

Todo indica que Felipe Chávez será el primer gran convocado de la nueva era de Manuel Barreto. El cuadro de Bayern Múnich ya recibió la carta de reserva, así que de no presentarse problemas, será convocado para la fecha FIFA del mes de octubre.

Felipe Chávez con camiseta de la Selección Peruana.

Por el momento no se sabe que selección será la segunda que enfrente la Selección Peruana, por el momento solo está disponible la Selección de Chile, a la cual se medirá en Concepción. Se espera que pronto se pueda dar a conocer el rival, pues solo jugar un partido amistoso terminaría siendo algo contraproducente para el equipo patrio.

