El futuro de Luis Advíncula sigue siendo tema de conversación en Perú. Mientras tanto, en Boca Juniors, su situación no es del todo agradable. Sigue perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico, algo que se consolida para el próximo partido ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura argentino 2025.

Durante los últimos días, Luis Advíncula fue relacionado como posible refuerzo de Alianza Lima y hasta de Sporting Cristal. Sin embargo, tal como informó Bolavip Perú, tanto Boca como el propio jugador no han recibido ningún tipo de ofrecimientos y, ciertamente, tampoco estos clubes estarían pensando en su llegada.

Aún así, la situación de ‘Bolt’ no es buena en el cuadro azul y oro de Argentina. Lleva cinco partidos consecutivos en el banco de suplentes sin ver minutos. Apenas jugó 248 minutos en cuatro partidos de este Torneo Clausura. Y ahora, sigue perdiendo terreno.

DT de Boca vuelve a convocar a jugador que pelea puesto con Luis Advíncula

Claudio Úbeda, quien tomó el cargo de entrenador de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo, definió algunos cambios en la convocatoria para el partido ante Belgrano. La gran novedad es el regreso de Lucas Blondel, lateral derecho, quien no venía siendo convocado en los últimos partidos.

Lucas Blondel, lateral derecho de Boca (Getty Images).

Juan Barinaga viene siendo el lateral derecho titular en Boca y, con el ingreso de Blondel, Advíncula podría ser desplazado, ya que ni siquiera sería el inmediato suplente. Si bien Blondel ha sido probado en otras posiciones como en el mediocampo y en el extremo derecho, no deja de ser un jugador que le puede sacar el puesto a ‘Bolt’.

Si Advíncula sigue sin sumar minutos en estos partidos de acá a fin de año, la opción de una salida podría ser considerada, como ha trascendido durante los últimos días. Por lo pronto, no hay charlas ni novedades al respecto, pero será un tema a seguir de acá a diciembre.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

Luis Advíncula aún tiene contrato vigente con Boca Juniors. La finalización del vínculo es en diciembre de 2026. Por lo tanto, cualquier equipo que pretenda al experimentado lateral debe negociar sí o sí con el ‘Xeneize’ para la compra de su ficha.

Según algunos medios peruanos, el monto de 1.5 millones de dólares sería la cifra por la que Boca podría terminar con el contrato de ‘Lucho’ y, así, lo deje con el pase en su poder.