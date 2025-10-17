Mal debut para Piero Quispe por derrota en Sydney FC y críticas de los hinchas: “Ha sido muy decepcionante”

Piero Quispe tuvo su presentación en cancha en Australia. No fue lo que hubiese esperado, ya que fue derrota de Sydney FC, como visitante, por 2-1 ante Adelaide United en la primera fecha de la A-League. El jugador peruano disputó 80 minutos.

Tras dejar atrás su etapa en Pumas de la UNAM, ahora se aventura definitivamente en el fútbol de Australia. Sydney FC tuvo su primer partido en la liga local, pero le tocó enfrentar a un duro Adelaide United, otro equipo de los regulares en la A-League.

La actuación de Piero Quispe no fue del todo sobresaliente. Jugó 80 minutos (reemplazado por Patrick Wood), lo hizo como acompañante del centrodelantero español Víctor Campuzano en el ataque, aunque no tuvo situaciones de gol, más allá de un remate desviado. Sí tuvo un pase clave, 35 de 38 pases completados para un 92 por ciento y 6 recuperaciones en defensa.

Hinchas de Sydney FC cuestionaron a Piero Quispe en su debut

El rendimiento de Piero Quispe no fue lo esperado por los hinchas de Sydney FC. Algunos usuarios en X (Twitter) hablaron sobre el partido del peruano y no quedaron del todo conformes. Hay quienes dijeron que no estuvo mal para un primer partido, mientras que otros quedaron decepcionados.

“Quispe ha sido muy decepcionante y demasiado negativo“, reportó un hincha de Sydney FC en X. Entre otros puntos, como el mencionado por Cristhian Hinostroza, periodista y scouter especialista en Perú, se cuestiona lo físico. “Tiene potencial para destacar en el aspecto técnico, aunque lo físico puede ser una complicación“, dijo.

Algunos otros aficionados australianos lo destacaron. “Creo que Quispe lo hizo bien“, tiró un fanático. Otro mencionó que es el “único jugador más o menos bueno” que tiene el plantel que dirige Ufuk Talay.

¿Cuándo es el próximo partido de Piero Quispe con Sydney FC?

El próximo partido de Piero Quispe será dentro de ocho días. El sábado 25 de octubre se verá las caras ante Central Coast Mariners en el primer partido de local del Sydney FC por la segunda fecha de la A-League.

