Boca Juniors ganó el Superclásico ante River Plate, pese a que Luis Advíncula no jugó un sólo minuto. Es más, estuvo en el banco de suplentes donde tuvo un buen gesto para con la figura del partido, Exequiel ‘Changuito’ Zeballos, luego de que éste fue reemplazado casi sobre el final.

Luis Advíncula estuvo como suplente en este Boca vs. River, que terminó con el triunfo ‘xeneize’ por 2-0 por los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, éste último, tras pase del ‘Changuito’. Una gran actuación del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Juan Barinaga fue el futbolista que ocupó el lateral derecho, posición habitual de Luis Advíncula. Durante los últimos partidos, fue el titular elegido por Úbeda y quien le sacó el puesto al peruano. Es por eso que los rumores alrededor de la posible salida de ‘Bolt’ del ‘Xeneize’ crecen constantemente.

Luis Advíncula tuvo un buen gesto con ‘Changuito’ Zeballos

Pese a su situación dentro del club, Advíncula se ha comportado como un profesional y espera por su oportunidad cuando lo disponga el entrenador. Mientras tanto, apoya al equipo tanto como puede. Esto se pudo ver sobre el final del partido con un gesto captado por las cámaras de televisión.

‘Bolt’, en el banco de suplentes, no dudó en buscar al ‘Changuito’ Zeballos. Fue justo cuando salió del partido para el ingreso de Kevin Zenón. En ese momento, hubo emoción del joven delantero por la ovación de La Bombonera y ahí apareció Advíncula para abrazarlo y darle un cariño mientras lo aplaudían todos en el banco.

Zeballos fue la gran figura del Superclásico con un gol y una asistencia. Además, fue desequilibrante a pura gambeta, ante una mala defensa del conjunto ‘millonario’. Este partido reafirmó su gran momento personal, al igual que el de Boca.

¿Luis Advíncula se irá de Boca?

Luis Advíncula esta inmerso en rumores sobre una posible salida de Boca Juniors. Lo cierto es que su contrato termina en diciembre de 2026, por lo que si se pretende un alejamiento del club debe tratar con el club.

Ha sonado para llegar a Alianza Lima y Sporting Cristal, pero la realidad es que ninguno de los dos equipos ha hecho alguna propuesta formal. Esto no quiere decir que pueda ocurrir en las próximas semanas. Su prioridad, por ahora, sigue estando en Boca.

