El mal momento de Luis Ramos en Colombia antes de unirse a la Selección Peruana

El delantero nacional no la viene pasando nada bien en tierras 'cafeteras' a raíz del complicado presente que atraviesa su equipo.

Por Nicole Cueva

Luis Ramos en América de Cali.
© DifusiónLuis Ramos en América de Cali.

Luis Ramos llegará a Montevideo para unirse a los trabajos de la Selección Peruana con la moral afectada. Su equipo, América de Cali, no atraviesa un buen momento tras perder 1-0 frente a Alianza FC, en la reciente jornada de la Liga BetPlay.

La derrota incrementó la presión sobre el plantel y el comando técnico, en una campaña que viene dejando más dudas que certezas.

DT de América de Cali evalúa continuidad

Finalizado el encuentro, el propio entrenador del conjunto ‘escarlata’, Gabriel Raimondi, reconoció en conferencia de prensa que su continuidad está en duda.

“Este es un club muy grande, yo no voy a ser una traba. Entre personas inteligentes nos pondremos de acuerdo. Por supuesto que mi continuidad está en duda”, declaró tras la caída.

Gabriel Raimondi en conferencia de prensa (Captura).

Cabe resaltar que, desde su llegada al equipo en el que milita el delantero peruano, Raimondi ha registrado tan solo cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas.

Ramos se suma a la Bicolor

Pese a la crisis deportiva de su equipo, Ramos ha sido convocado por Óscar Ibáñez para la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El ‘9’ se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos en Montevideo, con miras al duelo del 4 de septiembre frente a Uruguay, y al compromiso ante Paraguay el 9 en Lima.

Aunque aún no ha tenido la oportunidad de sumar muchos minutos con la selección, el atacante es una de las apuestas a futuro del comando técnico, y esta convocatoria representa una vitrina importante para demostrar su potencial.

