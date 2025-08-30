El delantero top que arregló con Universitario, pero en Colombia le arruinaron el plan

Universitario de Deportes ya está pensando en lo que será la temporada 2026 y por eso ha comenzado a armarse. Uno de los puntos débiles esta campaña ha sido la delante. No han estado nada bien con los atacantes que han traído para competir con Álex Valera, esto ha dejado un gran sinsabor en la boca. Por ello tenían asegurado un nuevo goleador, pero todo indica que ya se terminó de caer todo.

Hace unos días nada más se conocía en el programa PBO que la ‘U’ tenía asegurado el fichaje de Luis Ramos. “Ramos ya está para Universitario en 2026. Termina su préstamo con América de Cali y viene”, explicó el periodista Carlos Navarro en el programa PBO Campeonísimo.

Luis Ramos en América de Cali (Foto: América de Cali).

Esta información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, que incluso agregó lo siguiente: “El monto que era 1.3 millones baja a menos de un millón. Además, la información que tengo de su entorno es que él dijo ‘ok, no se pudo este año, el otro sí’. Su mayor deseo es jugar en la ‘U’“.

Con esto quedaba más que claro que el atacante de 25 años se ponía la ‘crema’ el próximo año. Pero su destino ha tomado un nuevo camino al parecer, por lo que se complica un poco que se le pueda ver jugando en Ate en la Liga 1 2026 por el momento.

América de Cali va con todo por Luis Ramos

Se esperaba que el préstamo de Luis Ramos termine y deje América de Cali para volver a Cusco FC. Esta era la idea que se tenía, pero resulta que esto no es lo que terminará pasando., Pues su buen momento en Colombia ha hecho que los ‘Diablos Rojos’ quieran que el peruano se quede, saben de sus cualidades y sus goles hablan por si solo.

“América de Cali tiene opción de compra con Luis Ramos para adquir sus derechos y lo quiere ejecutar. En base a su desempeño se ganó un puesto y está convocado a la selección“, fue lo que pudo dar a conocer el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales.

De confirmarse esta compra, la vuelta de Luis Ramos al fútbol peruano va a ser muy complicado a corto plazo. Así que quedaría más que descartado su llegada a Universitario. En donde deberán buscar en otro lado, pues su compra al club colombiano no sería para nada barato.

Los números de Luis Ramos este 2025

Luis Ramos ha sabido ganarse un lugar en el cuadro de Cali, si bien no es titular indiscutible. Su entrenador Gabriel Raimondi siempre lo tiene en consideración, viéndolo como un arma importante en el ataque, ya sea para pelear balones, así como también para ser un referente de cara al arco rival.

En lo que va de la temporada 2025 ha logrado disputar un total de 35 partidos, logrando marcar 9 goles, dar 2 asistencias en 1810 minutos.

