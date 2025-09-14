Entrenador de Gremio tuvo potente calificación sobre Erick Noriega tras la dura derrota del Gremio

La amarga derrota del Gremio ante un rival aparentemente inferior ha dejado un sabor agridulce en el equipo y, en particular, en Erick Noriega, quien a pesar de su destacada actuación, no pudo evitar la caída. El gol de Alesson dos Santos a los 45 minutos del partido contra Mirassol resultó ser un golpe inexplicable para el ‘Tricolor Gaúcho’, que a pesar de sus esfuerzos, no encontró la forma de revertir el marcador.

Erick Noriega recibe elogios en Brasil

Sin embargo, en medio de la decepción, el entrenador Mano Menezes ha sabido encontrar puntos positivos, especialmente en el rendimiento del joven volante peruano. “La tendencia es jugar mejor. Hoy tuvimos buenas cosas, pero hablar de una derrota es como chocar contra un muro, pero lo logramos”, declaró Menezes, destacando el progreso del equipo y el impacto individual de Noriega.

El técnico también resaltó el debut prometedor de Arthur y la consolidación de Noriega en el esquema del Gremio, señalando que “Seguiremos así, y en los próximos partidos podemos ofrecer algo mejor”. Estas palabras reflejan una visión a futuro, con la esperanza de que el equipo logre superar este traspié y muestre un nivel aún más alto en los encuentros venideros. La madurez y el buen desempeño de Noriega en el campo de juego han disipado cualquier duda sobre su capacidad para desenvolverse en un club de la envergadura de Gremio.

Gremio no la pasa bien en el Brasileirao

Su técnico, consciente de la calidad de su plantilla, analizó la derrota como un obstáculo temporal, confiando en que pronto el equipo retomará el camino de la victoria. “Recibimos un gol sin portero en la primera parte, que habría sido el 1-0, lo cual habría sido importante”, lamentó Menezes, reconociendo el impacto de ese gol en el desarrollo del partido. No obstante, el entrenador enfatizó la necesidad de tiempo para que el “nuevo Gremio” tome forma, ya que aún no todos los jugadores recién llegados se han integrado completamente.

“Creo que serán una parte significativo de este nuevo Gremio que la directiva ha puesto a disposición y que la afición quiere ver. Trabajaremos para estar ahí pronto”, sentenció Menezes, prometiendo dedicación y esfuerzo para satisfacer las expectativas de la afición. La brillante labor de Erick Noriega en los últimos encuentros ha generado grandes expectativas en el club. Se anticipa que el defensor peruano será una pieza clave en el próximo desafío del Gremio: el clásico contra Internacional, programado para el 21 de septiembre.

Erick Noriega es un titular indiscutible

Desde su llegada, el exjugador de Alianza Lima ha cautivado al cuerpo técnico y a la afición con su solidez defensiva y su liderazgo en la zaga central. Su rápida adaptación y su capacidad para imponerse en el campo lo han catapultado al once inicial del ‘Tricolor Gaúcho’, convirtiéndolo en un referente en la defensa. Su presencia en el clásico será fundamental para el Gremio, que buscará redimirse de la reciente derrota y afianzarse en la parte alta de la tabla en el Brasileirao.