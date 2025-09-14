¿Por qué Oliver Sonne no jugó en el duelo entre Burnley FC vs. Liverpool por Premier League?

Oliver Sonne no pudo competir con camiseta Burnley FC este fin de semana en el marco de la fecha 4 de la Premier League de Inglaterra cuando cayeron 0-1 frente a Liverpool. El duelo era sumamente importante y jugando en condición de local no lograron un resultado positivo. Lamentablemente, nuestro compatriota ni siquiera salió en lista de convocados y se debe a una razón muy en particular.

Resulta que, de acuerdo a distintas informaciones que se recogieron durante las últimas horas, la decisión del comando técnico liderado por Scott Parker tuvo que ver con que Oliver Sonne no fue considerado por una cuestión de tiempo en el viaje de regreso a la ciudad de Londres. El defensor arribó a Inglaterra el último jueves y no entrenó junto a sus demás compañeros hasta el día viernes, así que perdió valiosas horas de trabajo que no le permitieron jugar ante Liverpool.

Recordemos que Oliver Sonne estuvo convocado en la Selección Peruana en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 para los partidos frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Si bien no tuvo muchos minutos de competencia cuando se esperaba que fuera titular, de todas maneras existió un desgaste en las horas de vuelo y en el traslado de país a país, por lo cual se entiende que el día de hoy no haya tenido acción en el Turf Moor.

¿Cómo le va a Oliver Sonne en Burnley FC y en la Selección Peruana?

Vistiendo la camiseta de Burnley FC en lo que va de la presente temporada 2025/26, Oliver Sonne suma un total de 4 partidos entre Premier League de Inglaterra y Carabao Cup. Anotó un gol en el duelo frente a Derby County y completa hasta el momento 193 minutos de competencia, con lo que cual podemos entender que sí viene siendo tomando en cuenta por el entrenador Scott Parker en este inicio de la campaña.

Por otro lado, el popular ‘Vikingo de los Andes’ no atraviesa la misma suerte si es que hablamos de sus participaciones con la Selección Peruana. En los últimos partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tan solo completó un total de 5 minutos siendo una permanente opción de recambio, aspecto por el cual generó distintas críticas en las decisiones de Óscar Ibáñez y su comando técnico que ya no están más en Videna.

Lo que se le viene pronto a Oliver Sonne en Burnley FC

Luego de quedar fuera de los convocados para el duelo de hoy entre Burnley FC vs. Liverpool por la fecha 4 de la Premier League de Inglaterra, ahora Oliver Sonne se alista para seguir ganándose un lugar de relevancia en su equipo. Los ‘Claretes’ jugarán frente a Nottingham Forest FC el próximo sábado 20 de septiembre, ante Cardiff City FC el 23 de septiembre, frente a Manchester City el 27 de septiembre y ante Aston Villa el 5 de octubre.

