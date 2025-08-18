Es tendencia:
Alianza Lima

Las dos sorpresas que alista Néstor Gorosito para el duelo entre Alianza Lima y U. Católica por Copa Sudamericana

El DT del conjunto 'blanquiazul' prepara algunas variantes para lo que será el choque internacional en Ecuador.

Por Nicole Cueva

Néstor Gorosito en Alianza Lima.
Alianza Lima afina los últimos detalles para su próximo duelo por la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, y todo indica que Néstor Gorosito tiene preparadas novedades importantes en la lista de viajeros: el regreso de Carlos Zambrano y la posible aparición de Piero Cari.

Según dio a conocer el periodista Gerson Cuba, el defensor nacional fue incluido en la delegación que viajará a Quito, en lo que representa un regreso clave en la zona defensiva.

El central había sido marginado en fechas anteriores por molestias físicas, sin embargo, todo apunta a que volverá a tener minutos en un partido internacional decisivo.

Piero Cari podría tener minutos antes del clásico

La segunda sorpresa podría ser el joven Piero Cari, quien recibió el alta médica y tiene previsto regresar para el clásico ante Universitario. No obstante, desde la interna no se descartaría que pueda sumar minutos frente a U. Católica.

“Piero Cari queda apto en Alianza Lima. Su vuelta sería en el clásico, si el CT lo requiere”, fue el mensaje que escribió el comunicador mencionado líneas arriba en su cuenta personal de Twitter.

Sin Erick Noriega, pero con nombres importantes en la lista

Otro dato que confirmó Cuba es la ausencia de Erick Noriega, quien no será parte del viaje a Ecuador, luego de que se confirmará su llegada a Gremio de Brasil.

Por otro lado, en la lista de convocados figuran varios nombres importantes para el cuadro ‘íntimo’, como Kevin Quevedo, Sergio Peña, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini, todos disponibles para enfrentar al elenco ecuatoriano.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Tras conseguir un valioso triunfo por 2-0 en la ida por los octavos de final del torneo continental, Alianza Lima volverá a enfrentarse a Universidad Católica de Ecuador.

Dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto desde las 19:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del estadio Olímpico Atahualpa.

