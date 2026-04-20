Después de jugar contra Cristiano Ronaldo, el equipo que quiere fichar a Renato Tapia

Renato Tapia tuvo uno de sus partidos más duros con el conjunto del Al Wasl después de enfrentar a Cristiano Ronaldo. El cual incluso llegó a festejar un gol en la goleada por 4-0 que dejó fuera al equipo del peruano. Mientras tanto, ahora se ha conocido que hay un equipo que estaría interesado en contar con los servicios del mediocampista.

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Renato Tapia en contra de Cristiano Ronaldo (Foto: Al Nassr).

Lo que se ha podido conocer mediante la cuenta de ‘Noticias de Markaj’ de la plataforma X, el cuadro del Toronto FC es el club que tiene en la mira al ‘Cabezón’. El mediocampista de 30 años no ha tenido una gran experiencia desde su llegada al Medio Oriente, por lo que estaría pensando en poder probar suerte en otro club.

Incluso en la misma publicación se argumenta que el jugador es el que buscaría un cambio de aires: “Según informes, el peruano busca regresar al hemisferio occidental”. Así que esta podría ser una oportunidad de oro para volver a competir en un alto nivel. Más que todo, ya que la MLS en los últimos años ha llegado a aumentar su nivel con la llegada de Lionel Messi.

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¿Cómo le ha ido a Renato Tapia en el Al Wasl?

Uno de los puntos fuerte que ha tenido Renato Tapia es que cada vez que ha aparecido en la nómina de un partido, siempre ha jugado. Lo que si es cierto, es que ha terminado por no estar en varios encuentros. Hay juegos en los que no ha sido tomado en cuenta y esto es algo curioso, pues no se trata de lesiones, sino más que todo decisiones técnicas.

En lo que va de tiempo en el Medio Oriente ha llegado a disputar un total de 25 partidos, no ha hecho goles y menos ha dado asistencias. Eso sí, se ha ganado un total de 8 tarjetas amarillas en 1977 minutos que ha estado en el terreno de juego.

Renato Tapia en Al Wasl (Foto: Al Wasl).

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Hoy su equipo está lejos de poder ganar algo esta temporada. Esto debido a que en la Liga UAE Pro League están a 16 puntos del primero, luego en todas las demás competiciones han quedado eliminados. Por lo tanto, no habrá trofeo que pueda levantar Tapia esta campaña.

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